América Latina y el Caribe se enfrentan al desafío de garantizar la sostenibilidad de sus sistemas de pensiones en el contexto de un acelerado envejecimiento de la población, un fenómeno que elevará la presión fiscal y pondrá a prueba la capacidad de los gobiernos para reducir la pobreza y la desigualdad, alertó en un informe la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

En su “Panorama Social: Desafíos de la sostenibilidad de los sistemas de pensiones”, el organismo señaló que la población de 65 años o más se duplicará hacia 2050, al pasar de 67 millones a 137 millones de personas, y equivaldrá al 20 por ciento de la población regional y que los sistemas de pensiones constituyen uno de los principales instrumentos para proteger los ingresos de los adultos mayores y evitar que el envejecimiento se traduzca en un aumento de la pobreza.

EL DATO: EN AL, 71.4% de las pensiones no contributivas se ubicaban por debajo de la línea de pobreza en 2024, frente a 5.6% de las contributivas, según la Cepal.

“La decisión de invertir en estos sistemas y garantizar su sostenibilidad es estratégica”, indicó al identificar el envejecimiento demográfico, la informalidad laboral, los cambios en el mercado de trabajo y el cambio climático entre los factores que aumentan la presión sobre la protección social.

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La cobertura previsional ha mostrado avances durante las últimas dos décadas. La proporción de personas mayores que recibe algún tipo de pensión aumentó de 53.6 por ciento en 2000 a 79.2 por ciento en 2024, impulsada principalmente por la expansión de los sistemas no contributivos.

Sin embargo, los retos son significativos. Si bien la cobertura contributiva de los trabajadores aumentó hasta el 45 por ciento en 2024, el 55 por ciento de la fuerza laboral, equivalente a 182 millones de personas, carecía de ella. La Cepal vinculó esta situación a los altos niveles de informalidad laboral, que alcanzaron el 48 por ciento en 2025.

El informe también alertó sobre problemas de suficiencia de las prestaciones. En 11 países analizados, el 71.4 por ciento de las pensiones no contributivas y el 5.6 por ciento de las contributivas se ubicaban por debajo de la línea de pobreza en 2024.

Los sistemas previsionales han contribuido de manera importante a reducir la pobreza entre las personas mayores. La tasa de pobreza monetaria en este grupo cayó desde 30.4 por ciento en 2002 a 12.7 por ciento en 2025 en 18 países.

No obstante, el impacto de los sistemas de pensiones sobre la pobreza de ingresos es distinto entre los países de la región; por ejemplo, en Argentina, Brasil y Uruguay las pensiones contributivas explican gran parte de la reducción de la pobreza durante la vejez; mientras que, en Chile, México y Paraguay, el principal efecto proviene de los sistemas no contributivos.

182 Millones de trabajadores de AL carecían de coberturas

Sólo en el caso de México, las pensiones no contributivas explicaron que la pobreza en personas mayores de 65 años se redujera en 1.12 puntos porcentuales entre 2019 y 2025; además, el hecho de que se haya incorporado este modelo con cobertura universal o cuasiuniversal ayudó para que se incrementara la cobertura total más allá de 90 por ciento en 2024.

“En México, el Paraguay y Chile, países que implementaron reformas recientes que ampliaron significativamente la cobertura de las pensiones no contributivas, estas prestaciones aportaron más a la disminución de la pobreza que cualquiera de las demás fuentes de ingreso”, indicó la Cepal.

Además, en sus proyecciones hacia 2036, el organismo indicó que el reto para México consiste en mantener el nivel actual de cobertura y que los montos de la prestación sean al menos equivalentes a una línea de pobreza.

La Cepal destacó la necesidad de incorporar una perspectiva de género en las reformas previsionales. Según el organismo, los sistemas contributivos suelen penalizar las interrupciones laborales asociadas al trabajo de cuidados no remunerado, una carga que recae mayoritariamente sobre las mujeres y que termina ampliando las brechas de cobertura e ingresos en la vejez.

“Si bien los sistemas de pensiones han contribuido a la protección social de las personas mayores, el impacto ha sido desigual entre hombres y mujeres porque estos sistemas continúan reproduciendo desigualdades estructurales”, añadió el organismo.

EL TIP: EN AL, las mujeres que reciben pensiones contributivas perciben montos 11% inferiores a los de los hombres, una brecha asociada con las diferencias salariales.

Destacó que, en América Latina, 39.6 por ciento de las mujeres y 33.2 por ciento de los hombres mayores de 65 años no perciben pensiones contributivas ni no contributivas, pero la brecha se hace evidente cuando las mujeres que sí tienen acceso a prestaciones

contributivas reciben montos 11 por ciento más bajos, y muchos casos no superan las líneas de pobreza.

En ese sentido, destacó que Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú y Uruguay son países que sí han avanzado en “la adopción de medidas para promover la igualdad de género en los sistemas de pensiones, como la ampliación de los sistemas de pensiones no contributivos”.

En materia fiscal, el organismo estimó que el gasto público en pensiones aumentó hasta 4.9 por ciento del PIB en 2024 y podría alcanzar 6.4 por ciento del PIB en 2060 si se considera únicamente el efecto del envejecimiento poblacional.

Ante este escenario, la Cepal recomendó fortalecer los mecanismos de solidaridad, ampliar los programas no contributivos, mejorar la institucionalidad previsional y promover acuerdos sociales que permitan equilibrar cobertura, suficiencia y sostenibilidad financiera.