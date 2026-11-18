Gilberto Mora recién cumplió 18 años de edad y una de las preocupaciones de los aficionados es que la joya de la Selección Mexicana se aleje de los temas extra cancha, pero por fortuna parece ser que el jugador tiene la misma madurez dentro que fuera del campo.

Su mentalidad quedó de manifiesto en el fondo de pantalla que tiene en su celular, pues en la imagen se ven dos caminos; uno es el del trabajo duro y el esfuerzo, el cual conduce al éxito y el segundo es el de las fiestas y distracciones, que no llevan a nada bueno.

Lo curioso es que en el camino de las fiestas se ve a dos jugadores con botellas y de fiesta. Las teorías en redes no se han hecho esperar y se dice que estos futbolistas son Marco Fabián y Carlos Peña, pues uno tiene claramente la playera rojiblanca de Chivas y otro la esmeralda del León. Se cree que son estas personas, porque se sabe que a ambos les gustaba la bebida, a veces incluso en exceso.

El fondo de pantalla de Gilberto Mora ı Foto: Especial

El fondo de pantalla de Gilberto Mora es claro, si se mantiene como hasta ahora, enfocado en su carrera y sin caer en tentaciones, podrá tener una carrera a la altura de las expectativas y eso lo refleja en la frase que acompaña la imagen: “El esfuerzo de hoy es el éxito del mañana”.

Sin embargo, si toma el otro camino, el de las fiestas y distracciones, podría terminar su carrera como Carlos Peña, uno de los grandes talentos del futbol mexicano desperdiciados por el alcohol. El Gullit terminó opacando su trayectoria con sus escándalos extra cancha; con videos muy tomado, en constantes fiestas y en estados inconvenientes.

El caso de Marco Fabián no es tan extremo, pero se sabía que al jugador ex de Chivas y Cruz Azul, entre otros, le gustaba salir de fiesta, incluso en un momento los aficionados en la Liga MX le apodaban “Traguitos” Fabián.

Gilberto Mora, la joya de México

Con tan solo 18 años, Gilberto Mora es la joya del futbol mexicano. A sus 17 fue mundialista en Norteamérica 2026 y está llamado a ser quien comande al Tricolor en el torneo de 2030. El mediocampista ya tiene dos goles con la selección mayor, el más reciente ante Jamaica en la Liga de Naciones de la Concacaf.

Se espera que ahora que tiene la mayoría de edad el mediocampista de los Xolos de Tijuana salga a Europa, que sería su único destino por el momento. Se menciona interés de varias ligas como España, Italia o Inglaterra y uno de los clubes que más ha sonado es el de Liverpool.

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