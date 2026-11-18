La tradición de una de las competencias más importantes del Consejo Mundial de Lucha Libre, arrancará este viernes 20 de noviembre en la Arena México, cuando se realice la eliminatoria del Torneo de la Leyenda Azul.

La décimo octava edición reunirá a diez participantes, todos ellos con un antecedente en común, ya saben lo que significa conquistar este importante certamen.

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📍Arena México

🗓️ Viernes 20 de Noviembre '26

🕣 8:30 p.m.



🎟️ en taquillas y en Ticketmaster:https://t.co/A0mShRubdl



📲 Transmisión EN VIVO para miembros nivel "Campeón. Mundial" y "Leyenda": https://t.co/4Oua814pM6#ViernesEspectacularCMLL#LeyendaAzulCMLL pic.twitter.com/asbDBUiCeD — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) November 18, 2026

Místico, Blue Panther, Bárbaro Cavernario, Último Guerrero, Toscano, Ángel de Oro, Terrible, Euforia, Atlantis y Hechicero, se enfrentarán por lograr los dos pases a la final, que se disputará el próximo viernes 27 de noviembre.

En la lucha semifinal del Viernes Espectacular, los sensacionales Máscara Dorada y Neón buscarán imponer sus condiciones con la lucha aérea, ante los recién Campeones de Parejas de NJPW Strong: Titán y Taiji Ishimori.

¡Los Campeonatos Mundiales de Parejas de NJPW STRONG están en peligro! Los Hermanos Chávez exponen sus coronas ante dos poderosas alianzas: el United Empire de Templario y Francesco Akira, y Unbound Co., representado por Titán y Taiji Ishimori.#LuchaKingdom | #njcmll pic.twitter.com/jKE9wqELEO — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) November 17, 2026

Por otra parte, en un duelo a ganar a una sola caída, los integrantes del United Empire, Templario y Francesco Akira, lucharán ante los Reyes del Inframundo, Xelhua y Guerrrero Maya Jr.

Los encuentros de corte internacional arrancarán con la llegada de Valiente Jr., Pantera Jr. y Capitán Suicida, ellos representarán a México para enfrentarse a los japoneses Kushida, Master Wato y Okumura.

Mientras que la primera lucha de la noche será con las Amazonas, Thunder Rosa, Marcela y Skadi formarán alianza ante Olympia, Princesa Sugehit y Hera.

Cartelera completa del CMLL del 20 de noviembre ı Foto: Especial

Cartelera completa Viernes Espectacular 20 de noviembre en la Arena México

Eliminatoria para encontrar finalistas del Torneo Leyenda Azul: Místico vs Blue Panther vs Bárbaro Cavernario vs Último Guerrero vs Toscano vs Ángel de Oro vs El Terrible vs Euforia vs Atlantis vs Hechicero

Lucha semifinal a una caída – Sky Team vs Unbound Co: Máscara Dorada y Neón vs Titán y Taiji Ishimori

Evento especial a una caída – United Empire vs Reyes del Inframundo: Templario y Francesco Akira vs Xelhua y Guerrero Maya Jr.

Segunda lucha a una caída – México vs Japón: Valiente Jr., Pantera Jr. y Capitán Suicida vs Kushida, Master Wato y Okumura

Primera lucha de Amazonas a una caída: Thunder Rosa, Marcela y Skadi vs Olympia, Princesa Sugehit y Hera

¿Dónde comprar los boletos para el Viernes Espectacular del CMLL?

Los boletos para esta magna función se pueden adquirir directamente en las taquillas de la Arena México, o por el sistema de Ticketmaster.

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