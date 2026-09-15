“Nuestras 30 defensas nos avalan como la mejor pareja”, lanza Ángel de Oro de cara al 93 Aniversario del CMLL

Niebla Roja y Ángel de Oro hablaron ante la prensa previo a su participación en el 93 Aniversario del CMLL.

Ángel de Oro y Niebla Roja están con la confianza a tope de cara a su participación en el 93 Aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), pues aseguran que sus rivales son los presionados por terminar con su reinado como la mejor pareja de la empresa, lo que avalan sus 30 defensas desde enero de 2022.

“No menosprecio a nadie, pero nuestras 30 defensas nos avalan a Niebla Roja y a mí como la mejor pareja del CMLL”, aseguró sin tapujos Ángel de Oro ante los medios de comunicación a cuatro días de la celebración del 93 Aniversario del CMLL, a realizarse este viernes 18 de septiembre en la Arena México.

“No menosprecio a nadie, pero nuestras 30 defensas nos avalan a Niebla Roja y a mí como la mejor pareja del CMLL”, asegura Ángel de Oro. 🤼‍♂️🥇🇲🇽

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Ángel de Oro y Niebla Roja contenderán en el esperado evento por el campeonato mundial de parejas del CMLL contra Villano III Jr. e Hijo de Villano III, ante Máscara Dorada y Neón vs una pareja más por definir.

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Candela y Sanely cumplen un sueño en el 93 Aniversario del CMLL

A Sanely le llevó una década dentro del CMLL ser incluida en una función de aniversario de la empresa, mientras que Candela cumple este sueño después de apenas dos años de formar parte de la promotora.

Las dos, junto con Kira, enfrentarán en la lucha femenil a Maika, Mei Seira y Ema Maishima, integrantes del poderoso contingente de la empresa japonesa STARDOM.

“Después de 10 años de carrera se me hizo estar en un aniversario y no en una lucha de apuestas, es un gran logro ser parte del cartel y como dice Candela, ya estamos en la historia, ya estamos en los libros de la lucha libre mexicana y vamos a dejarlo todo en el ring”, remarcó Candela ante la prensa en las instalaciones del CMLL.

🤩💯🥇🤼‍♀️🇲🇽 Candela se enteró, a través de una publicación en redes sociales, de que formará parte del 93 Aniversario del CMLL.

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Candela reveló que se enteró de que había sido elegida para integrarla la cartelera del 93 Aniversario del CMLL gracias a los mensajes que recibió en redes sociales.

“Terminé de entrenar, agarró el teléfono y veo muchísimos mensajes en Facebook, Instagram, WhatsApp... Entonces, ¡guau! Quedé feliz. Pero inmediatamente me puse en mi modo de entrenar y pues avisarle a toda mi familia que era algo muy especial”, narró al respecto.

Volador Jr. y su rivalidad con Andrade El ídolo tienen un nuevo capítulo

Para Volador Jr. enfrentar a Andrade El Ídolo 13 años después en una función de aniversario del CMLL tiene un significado más que especial, luego de que en 2013 la Sombra le quitó su máscara. Sin embargo, el originario de Coahuila descartó ver su lucha del viernes como revancha.

“La verdad no la tomo como una revancha, pero creo que sí la tomo como una lucha tipo retro, pues la verdad tanto él me conoce mucho, y yo lo conozco también demasiado. En nivel de estilos somos algo muy similar, pero aun así, pues 13 años son 13 años de diferencia”, señaló Volador Jr. ante los medios de comunicación en la Arena México.

🤼‍♂️💥🥇🇲🇽 “Nos falta mercadotecnia porque no fue una rivalidad de medio año”, resalta Volador Jr. acerca de su antagonismo con Andrade El Ídolo.

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Volador Jr. considera que la prensa no le ha dado la debida difusión a su rivalidad con Andrade El Ídolo, por lo que resaltó la importancia de la afición esté al tanto de la historia de la misma.

“Nos ha faltado un poco de mercadotecnia, porque hay mucha gente que es nueva, nueva, no sabe por qué son las rivalidades, no sabe por qué es el uno contra uno. Entonces creo que si les pasan un poquito de la historia de lo que se ha vivido de nosotros, que fueron años —o sea no fue un año, no fue medio año, fueron años—, entonces creo que la gente entendería por qué nosotros estamos en esa en esa lucha tan importante”, sentenció.

EVG