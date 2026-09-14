Así fue la agresión de Antonio Mohamed a Katia Itzel García | VIDEO

El pasado 12 de septiembre el Toluca se enfrentó al Atlas en el Nemesio Diez como parte de la Jornada 8 del Torneo Apertura, en el que sumaron su quinta victoria con un marcador 5-2.

Durante este partido de la Liga MX se pudo apreciar a cuatro jugadores del Toluca con el cabello rubio, y muchas personas lo interpretaron como un homenaje a su director técnico, Antonio “El Turco” Mohamed.

El cambio de look que posiblemente hacía referencia a la época en la que Mohamed era jugador de Toros Neza no fue lo único que destacó de este encuentro, pues en redes sociales circula un video en el que la árbitra, Katia Itzel García, y Antonio Mohamed están discutiendo.

Video de la agresión de Antonio Mohamed a Katia Itzel García

En un video; con pocos segundos de duración, se puede apreciar que la árbitro, Katia Itzel García y el director técnico de los Diablos sostienen un encuentro intenso, pues este incluso se acercó a García para continuar con una discusión de cerca.

Este momento comenzó a generar especulaciones entre los internautas, pues algunos señalaban que el entrenador del Toluca había agredido a la silbante con una “mentada de madre”.

Esto se debe a que en el momento en que decide dar la espalda a Katia Itzel García para regresar a su área, Antonio Mohamed hace un gesto con la mano que es popularmente conocido entre la población mexicana como un insulto.

🔥 ¡SE CALENTÓ LA BANCA DEL TOLUCA!

Katia Itzel García y Antonio “Turco” Mohamed protagonizaron un tenso intercambio durante el Toluca vs Atlas. 👀

La árbitra se acercó al área técnica de los Diablos y, tras unos segundos, Mohamed terminó respondiendo y encarando la conversación. pic.twitter.com/VJS7OweMpP — Ultra Deportes (@UltraDeportesFM) September 13, 2026

En el video no se puede escuchar el diálogo que compartieron Katia Itzel García y Antonio Mohamed; sin embargo, se puede apreciar claramente que el “Turco” está bastante molesto.

Hasta el momento no se sabe si Mohamed cuenta con una sanción por su comportamiento dentro de la cancha, pero podría recibir medidas disciplinarias debido a lo que establece el Reglamento de Sanciones 2026-2027 de la Federación Mexicana de Futbol sobre conductas contra los árbitros.

Este encuentro entre el director técnico y la árbitra ocurrió cundo se marcó un tiro libre a favor del Atlas, por lo que durante el encuentro se pudo ver que pese a que Katia Itzel pidió a Mohamed que se calmara, este hizo caso omiso.

La falta por parte de Anotnio Mohamed podría hacerlo acreedor a sanciones por insultos, discriminación o desprecio hacia los árbitros, lo que incluso podría dejarlo fuera por hasta nueve partidos de la Liga MX.

JAJAJAJAJAJA soy yo o el Turco Mohamed le dice "Chinga tu madre" a Katia Itzel? pic.twitter.com/ARg504MX8a — Hugol ^^ (@Hugol343) September 12, 2026

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