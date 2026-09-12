Jugadores del Toluca se tiñen de rubio y recuerdan al Turco Mohamed en Toros Neza (VIDEO)

Antonio Mohamed marcó tendencia en la Liga MX cuando era jugador, ya que el argentino se teñía el cabello de diferentes colores y utilizaba diferentes estilos en la cabeza cuando era jugador de Toros Neza, Celaya o Atlante.

En esta ocasión cuatro jugadores del Toluca sorprendieron en el partido ante el Atlas al salir al campo de juego con el cabello teñido de rubio, lo que llamó la atención de la afición, quienes subieron videos a redes sociales especulando que podía ser un detalle para el Turco Mohamed.

😂⚽ Méndez, Castro, Pereira y Franco, “los güeros” del Toluca



Los cuatro jugadores llamaron la atención durante el partido y en redes no tardaron en compararlos, en tono de broma, con aquel recordado look del “Turco” Mohamed en Toros Neza.



¿Será homenaje o pura coincidencia?… pic.twitter.com/s8jwUJxIS4 — Tres PM (@trespm) September 12, 2026

El Turco Mohamed y su estilo cuando era futbolista de Toro Neza

Antonio Mohamed tuvo un paso por el mejor equipo que tuvo los Toros Neza en su historia y fue un futbolista que dejó grandes momentos por sus estilos de cabello que portó durante su etapa con el equipo Neza.

El técnico argentino sorprendía con cortes como el de la foto con los colores de la Bandera de México y ahora sus pupilos en el Toluca replicaron el estilo del Turco con los Diablos Rojos, algo que los aficionados no pasaron desapercibido.

Los jugadores del Toluca llamaban la atención dentro del campo de juego por el color del cabello, ya que es poco peculiar que un futbolista porte un color de este estilo en el rectángulo verde.

Antonio Mohamed durante un partido con Toros Neza. ı Foto: Mexsport

El Toluca consiguió otra victoria en la Liga MX

El Toluca recibió al Atlas en el Nemesio Diez para la Jornada 8 del Apertura 2026 y los Diablos Rojos golearon a los Zorros 5-2 para sumar su quinta victoria del torneo local con lo que se colocan en los primeros lugares de la tabla general y pelean por el liderato del certamen.

A los 17 minutos, Helinho entró al área rival y recibió una falta por la que el árbitro central marcó la pena máxima para los locales yAlexis Vegafue el encargado de cambiar el penalti por gol para iniciar la goleada de los choriceros.

El Toluca tendrá su siguiente encuentro el 15 de septiembre ante el Puebla, compromiso que fue reprogramado por la participación delos Diablos Rojos en la Leagues Cup.

DCO