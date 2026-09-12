Cruz Azul desperdicia oportunidad de golear al América, pero lo vence y le quita el invicto en el Apertura 2026

Jugadores de Cruz Azul festejan uno de sus goles sobre el América en el clásico joven.

El Cruz Azul se impuso 4-3 al América, resultado con el que le quitó el invicto en el Apertura 2026 a los de Coapa, que además sufrieron su primera derrota con Guillermo Almada en un partido de Liga MX. Debut redondo para Joel Huiqui en el clásico joven.

Erik Lira marcó el primer gol de la noche al minuto 19 para darle la ventaja a los cementeros luego de clavar el balón en el ángulo tras un potente derechazo en el área tras ser asistido por José Paradela.

¡GOOOOL DE CRUZ AZUL! ¡GOLAZO DE LIRA! ¡ESTA ES TU CASA!⚽🚂



Lo que te perdiste, Mónaco. Cruz Azul le está ganando al América



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GOLAZO DE CRUZ AZUL ¡PARADELA METE UN TRALLAZO! 🔥🔥🔥



Qué locura de disparo hizo Paradela. Disparó solo en el área y puso el 2-0



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El seleccionado nacional no contuvo la emoción y fue emotivamente felicitado por sus compañeros, luego de los días complicados que ha vivido tras no concretarse su fichaje con el Mónaco.

Cruz Azul resuelve el clásico joven en el primer tiempo

El argentino José Paradela consiguió el 2-0 para el Cruz Azul con con definición de zurda en el área, a pase de Charly Rodríguez en un tiro de esquina al minuto 35.

Ramón Juárez cometió una imprudente falta sobre José Paradela y el árbitro Luis Enrique Santander señaló el penalti a favor de los cementeros, el cual fue ejecutado por Nicolás Ibánez, pero Rodolfo Cota atajó el cobro al 43’.

Pero dos minutos después Jesús Orozco Chiquete logró el 3-0 para Cruz Azul al cerrar la pinza en el área con un toque de derecha tras un centro de José Paradela.

Antes de que culminara la primera se desató una pelea campal luego de que Ramón Juárez y Raphael Veiga perdieron la cabeza y agredieron a los jugadores celestes. El saldo fueron cuatro amonestados, dos por equipo.

¡CRUZ AZUL ESTÁ GOLEANDO! ¡TRES A CERO!



Chiquete intentó de primera y mete el tercero



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¡GOLAZO DEL RAYITO! ¡EN DÓNDE PUSO EL BALÓN BRIAN! ⚡⚽



Derechazo letal del americanista



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GOOOOL DE CRUZ AZUL ¡GOLIZA CELESTE! ¡EL TOROOOO! 🐂⚽



El toro mete el gol con un balón cruzado. ¿Alguien se imaginaba este marcador?



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América hace dos goles al 90′ y revive fantasmas de Cruz Azul

El América se metió al clásico joven al minuto 52 gracias a una espectacular anotación de tiro libre del uruguayo Brian Rodríguez, quien puso la esférica en el ángulo de derecho de la cabaña defendida por Kevin Mier.

Rodolfo Cota desvió un tiro de Gabriel Fernández al minuto 68 en una acción posterior a un remate rechazado de Raphael Veiga.

Pero el ‘Toro’ Fernández no perdonó al minuto 72, cuando tras un pase largo de Erik Lira se quitó a Israel Reyes y posteriormente a Rodolfo Cota para concretar la cuarta diana del Cruz Azul.

¡DOS GOLES DEL AMÉRICA! ¡EN MENOS DE DOS MINUTOS! ¡ESTÁ A UN GOL DE EMPATAR! ⚽🔥🦅



¡Perea y Borja ponen el 4-3!



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El colombiano Miguel Borja tuvo sus primeros minutos con el América al ingresar al 78′ en sustitución de Henry Martín.

Cruz Azul fue en busca del quinto gol contra el América, el cual estuvo a punto de conseguir al minuto 88 con un zurdazo raso de José Paradela que Rodolfo Cota desvió.

Los fantasmas de Cruz Azul aparecieron en el último minuto con los goles de los colombianos Óscar Borja y Miguel Borja, que pusieron el definitivo 4-3. Los azulcremas vendieron muy cara su derrota.

Próximos juegos de Cruz Azul y América en Liga MX

Cruz Azul y América volverán a jugar en Liga MX el próximo sábado 19 de septiembre, cuando disputen sus compromisos correspondientes a la Jornada 8 del Apertura 2026.

La Máquina visita el Estadio BBVA para enfrentar al Monterrey, mientras que los de Coapa afrontan una nueva edición del clásico nacional contra las Chivas en la cancha del Azteca.

Tres días antes, los dirigidos por Joel Huiqui se miden ante el Inter Miami de Lionel Messi en la disputa por el trofeo de la Campeones Cup, en duelo a realizarse en el Nu Stadium.

EVG