Jugadores del América pierden la cabeza y patean y golpean a los del Cruz Azul; nadie se va expulsado

Jugadores de Cruz Azul y América se fueron a los golpes en el tiempo de compensación de la primera parte del clásico joven. Ramón Juárez y Raphael Veiga, por parte de las Águilas, perdieron la cabeza al agredir a los integrantes de La Máquina.
El duelo se calentó después del baile que los cementeros le pegaron en los primeros 45 minutos a las Águilas, a las que derrotaban 3-0 en la cancha del Estadio Azteca, a pesar de un penalti fallado.
Lo más sorprendente tras este hecho es que no hubo expulsados, pues el árbitro solamente amonestó a Alan Cervantes y Raphael Veiga por parte del América, mientras que por Cruz Azul los que recibieron el cartón preventivo fueron Jesús Orozco Chiquete y Nicolás Ibáñez.
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Cruz Azul destroza al América en el primer tiempo
El Cruz Azul fue amo y señor del primer tiempo del clásico joven ante el América, ante el que se fue con ventaja de 3-0 al descanso del partido de la Jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga MX.
Erik Lira (19′), José Paradela (35’) y Jesús Orozco Chiquete (45’) convirtieron las anotaciones de La Máquina.
Rodolfo Cota le atajó un penalti a Nicolás Ibáñez cuando el marcador se encontraba 2-0, luego de una jugada imprudente de Ramón Juárez sobre José Paradela.
EVG