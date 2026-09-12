Jugadores del América pierden la cabeza y patean y golpean a los del Cruz Azul; nadie se va expulsado

Jugadores del América agredieron a integrantes del Cruz Azul en los últimos momentos del primer tiempo del clásico joven.

Jugadores de Cruz Azul y América se fueron a los golpes en el tiempo de compensación de la primera parte del clásico joven. Ramón Juárez y Raphael Veiga, por parte de las Águilas, perdieron la cabeza al agredir a los integrantes de La Máquina.

El duelo se calentó después del baile que los cementeros le pegaron en los primeros 45 minutos a las Águilas, a las que derrotaban 3-0 en la cancha del Estadio Azteca, a pesar de un penalti fallado.

¡A TODA PANTALLA, Y AHORA SÍ SE PRENDIÓ EL CERRO CON @pacogonzaleztv! La bendita bronca durante el #ClasicoJoven; transmisión de Univision/TUDN USA; Kevin Mier y Nicolás Ibáñez (ambos de Cruz Azul) son amonestados pic.twitter.com/6skb2xOPAj — lilboimx (@lilboimx) September 13, 2026

Lo más sorprendente tras este hecho es que no hubo expulsados, pues el árbitro solamente amonestó a Alan Cervantes y Raphael Veiga por parte del América, mientras que por Cruz Azul los que recibieron el cartón preventivo fueron Jesús Orozco Chiquete y Nicolás Ibáñez.

Cruz Azul destroza al América en el primer tiempo

El Cruz Azul fue amo y señor del primer tiempo del clásico joven ante el América, ante el que se fue con ventaja de 3-0 al descanso del partido de la Jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga MX.

Erik Lira (19′), José Paradela (35’) y Jesús Orozco Chiquete (45’) convirtieron las anotaciones de La Máquina.

Rodolfo Cota le atajó un penalti a Nicolás Ibáñez cuando el marcador se encontraba 2-0, luego de una jugada imprudente de Ramón Juárez sobre José Paradela.

EVG