Ryan García derrota con ASOMBROSO nocaut en el segundo round a Conor Benn (VIDEO)

El boxeador estadounidense Ryan García terminó en el segundo round con el británico Conor Benn, a quien derrotó con un impresionante nocaut en la pelea celebrada en la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada.
King Ryan logró de esta manera su segundo triunfo del 2026 después de que en febrero se impuso al también estadounidense Mario Barrios, al que derrotó por decisión unánime en Times Square, Nueva York.
Con su victoria sobre Conor Benn, Ryan García aumentó su récord a 26 peleas ganadas, dos perdidas y una sin resultado en 10 años de carrera como boxeador.
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La agresividad de Ryan García con Conor Benn
Ryan García le propinó un rápido uppercut a Conor Benn en el arranque del segundo round del combate.
Posteriormente, el pugilista británico fue alcanzado por el fulminante derechazo del estadounidense y se fue a la lona.
El réferi le dio a Conor Benn varias oportunidades para recuperarse, pero King Ryan no desperdició la ocasión de ser el primer boxeador en vencer por la vía del nocaut al nacido en Londres, quien solamente registraba una derrota en su carrera.
EVG