Monterrey y Tigres dividen unidades en un insípido clásico regio en el Estadio BBVA; resumen

Monterrey y Tigres empataron 0-0 en una nueva edición del clásico regio, que esta ocasión tuvo como sede el Estadio BBVA, donde Rayados no pudo romper el cerrojo que puso el equipo dirigido por Víctor Manuel Vucetich en el juego de la Jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga MX.

Las expectativas eran altas por lo que representa este partido para ambas aficiones, pero la postura conservadora de los de la UANL impidió que se viera el espectáculo que la gente anhelaba.

¡LA MURALLA ARGENTINA DE 'LA U'! 🧤



Nahuel Guzmán le cierra las puertas del arco universitario a Lucas Ocampos.#MegaFutbol#SabadoFutbolero pic.twitter.com/PMPBSoU8dS — TUDN MEX (@TUDNMEX) September 13, 2026

Monterrey y Tigres, muy lejos de puestos de Liguilla

Una de las ocasiones de Monterrey fue un remate de cabeza del argentino Lucas Ocampos al minuto 64, tras un centro de Jesús ‘Tecatito’ Corona, pero el balón fue directo a las manos de Nahuel Guzmán.

El 0-0 es un mal resultado para Monterrey y Tigres, pues con esto llegaron apenas a 10 y 7 puntos, respectivamente, con lo que siguen fuera de puestos de Liguilla.

Próximos juegos de Monterrey y Tigres en el Apertura 2026

Tigres regresará a las canchas el próximo viernes 18 de septiembre, cuando visite Ciudad Juárez para medirse ante los Bravos en la Jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga MX.

Un día después el Monterrey volverá a jugar en el Estadio BBVA para medir fuerzas ante el campeón Cruz Azul en uno de los duelos más atractivos de la novena fecha de la Liga MX.

EVG