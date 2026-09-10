América amarra a dos bombas en el cierre del mercado y pone a temblar a la Liga MX

Los clubes de la Liga MX se han apresurado en la compra de jugadores en el cierre de mercado y uno de los más activos es el Club América, que dio un golpe en la mesa al fichar a dos elementos que refuerzan su plantilla y pueden poner a las Águilas como candidatos al título.

De acuerdo a diversos reportes, el conjunto de Coapa firmó a Santiago Bueno y Santiago Ramos Mingo, dos defensores centrales que llegan para suplir bajas en la zaga y apuntalar a los jugadores que ya están en la zona del campo.

¿Quiénes son Santiago Bueno y Santiago Ramos Mingo, nuevos refuerzos del América?

Santiago Ramos es un jugador argentino de 1.86 metros y 24 años que llega desde el Clube Bahía del Brasileirão. Antes pasó por el club Defensa y Justicia de Argentina e incluso llegó a formar parte del Barcelona B, con convocatoria al primer equipo, pero sin llegar a debutar.

Ramos es un central por izquierda con proyección a futuro y que se perfila como una buena opción en una zona del campo en donde el América tiene a Israel Reyes, Ramón Juárez y Miguel Vázquez.

Por otro lado, Santiago Bueno es un central uruguayo de 27 años con 1.90 metros y es él quien se perfila para ser el sustituto directo de su compatriota Sebastián Cáceres, quien se marchó al Celta de Vigo de España este mismo periodo de transferencias.

El mercado de fichajes en la Liga MX cierra el 11 de septiembre y las Águilas sumaron a dos defensores para apuntalar la zona del campo en donde más estaban flaqueando, pues en la delantera están completo con la incorporación de Miguel Borja y en el mediocampo de Carlos Álvarez.

De esta manera el equipo comandado por Guillermo Almada se fortalece tras quedar eliminado en semifinales de la Leagues Cup y perder en el duelo por el tercer lugar. La asignación para los de Coapa es clara; ganar el título de la Liga MX y con sus refuerzos este torneo se posiciona como uno de los favoritos.

El siguiente partido del América es clave y uno de los más importantes de la campaña, pues es el Clásico Joven ante el Cruz Azul el sábado 12 de septiembre. El cotejo se realiza en la cancha del Estadio Azteca con La Máquina como el local administrativo.

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