CMLL presenta cartelera del Viernes Espectacular a una semana del 93 Aniversario

Se vivirá impresionante Viernes Espectacular a una semana del 93 Aniversario del CMLL

La Arena México se prepara para una noche de grandes emociones este viernes 11 de septiembre, cuando el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) presente una nueva edición del Viernes Espectacular, con una lucha estelar de lujo y la tercera eliminatoria para encontrar a los retadores al Campeonato Mundial de Parejas del CMLL.

A partir de las 20:30 horas, los aficionados podrán disfrutar de una cartelera encabezada por un relevo increíble, Místico y Hechicero tendrán que dejar a un lado sus diferencias, para enfrentarse a Averno y la estrella de New Japan Pro Wrestling: Zack Sabre Jr.

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📍Arena México

🗓️ Viernes 11 de Septiembre '26

🕣 8:30 p.m.



🎟️ en taquillas y en Ticketmaster:https://t.co/iRiFt1B4Kq



📲 Transmisión EN VIVO para miembros nivel “Campeón Mundial” y "Leyenda": https://t.co/5P6Lo6oSLQ#ViernesEspectacularCMLL pic.twitter.com/L18IbhAXYa — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) September 8, 2026

La lucha semifinal se vivirá un triangular de alto poder, con la presencia de Bárbaro Cavernario, Gran Guerrero y Bad Dude Tito, quienes mostrarán su fortaleza como pieza clave para lograr la victoria.

A una semana de sus respectivos compromisos en el 93 Aniversario, dos duplas tendrán una prueba bastante complicada, Máscara Dorada y Neón lucharán ante Templario y Titán, en un match relámpago con límite de 15 minutos.

La presencia de las estrellas de STARDOM continúa arribando, las japonesas Starlight Kid, Maika, Mei Seira y Ema Maishima, se enfrentarán a las Amazonas del CMLL: Persephone, India Sioux, Olympia y Kira.

⌛🌎🇲🇽🇬🇧🇨🇭#CMLLInforma || ¡Dos duelos más confirmados para el 93 Aniversario!

Campeonato Mundial Completo CMLL: Hechicero vs Zack Sabre Jr. vs Claudio Castagnoli

Campeonato Mundial Femenil CMLL: Persephone vs Tessa Blanchard vs Mina Shirakawa vs Starlight Kid pic.twitter.com/jwBLLzn1wU — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) September 3, 2026

Otro de los atractivos de la función, será la tercera y última eliminatoria para encontrar retadores al Campeonato Mundial de Parejas del CMLL, Xelhua y Guerrero Maya Jr., Difunto y Furia Roja, además de Calavera Jr. I y Calavera Jr., buscarán sus boletos a la Fiesta Máxima de la Lucha Libre.

Para arrancar las emociones de La Mejor Lucha Libre del Mundo, Los Viajeros del Espacio: Valiente Jr., Max Star y Futuro lucharán ante Los Amos del Aire: Magia Blanca, Tornado y Rey Pegasus.

¿Dónde comprar los boletos?

Los boletos para el Viernes Espectacular del CMLL están disponibles en las taquillas de la Arena México, o también se puede adquirir a través de Ticketmaster.

❌ 🧍🎟️ ¡Evita hacer filas! Compra tus boletos con anticipación



Las taquillas de la Arena México están abiertas desde este momento y hasta las 9:30 p.m.

Disponibles también en Ticketmaster: https://t.co/0qHkV3aeUV#ViernesEspectacularCMLL pic.twitter.com/1oOxo7kEWw — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) August 28, 2026

¿Dónde ver el Viernes Espectacular CMLL?

La función será transmitida en vivo a través del canal de Videos Oficiales CMLL en YouTube, para los suscriptores en el Nivel Campeón Mundial o Leyenda; también se podrá seguir a través de Fox Sports. Además su retransmisión se podrá disfrutar el sábado a las 3:30 PM por el canal 9.

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