Hechicero defenderá el Campeonato Mundial Completo del CMLL ante Eddie Kingston

El Viernes Espectacular del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) tendrá una noche de alto impacto este 28 de agosto, con la defensa del Campeonato Mundial Completo de Hechicero, los protagonistas del 93 Aniversario enfrentándose, y el inicio de la eliminatoria para encontrar a los próximos retadores al Campeonato Mundial de Parejas del CMLL.

🔥 ¡Ahora si todos los protagonistas del 93 Aniversario en la semifinal!



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📍Arena México

🗓️ 28 de Agosto '26

🕣 8:30 p.m.



🎟️ taquillas y Ticketmaster:https://t.co/meaJv02Si0



📲 Transmisión EN VIVO para miembros nivel “Campeón Mundial” y "Leyenda"#ViernesEspectacularCMLL pic.twitter.com/3yP0UlKgDM — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) August 26, 2026

Directamente de All Elite Wrestling, Eddie Kingston llegará a la Arena México con el objetivo de acabar con el reinado de Hechicero, quién por su parte, buscará sumar una nueva defensa del título como protagonista de la función.

La lucha por el campeonato no será el único atractivo de la noche, camino al 93 Aniversario del CMLL, las rivalidades se volverán a encontrar en el cuadrilátero. Místico, Templario, Star Jr. y Dragón Rojo Jr. unirán fuerzas para enfrentarse a Averno, Último Guerrero, Zandokan Jr. y Bárbaro Cavernario, en un duelo que saldrán chispas.

En el evento especial, se vivirá un match relámpago con límite de 10 minutos, el legendario Blue Panther tendrá la dura prueba de medirse al poderoso Gran Guerrero.

#CMLLInforma || ⌛️🌎 ¡Eddie Kingston con un objetivo claro!



El gladiador de AEW tiene la mira puesta en Hechicero y en el Campeonato Mundial Completo del CMLL.



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También durante la noche, se realizará la primera eliminatoria para encontrar a los retadores al Campeonato Mundial de Parejas del CMLL. Tres duplas buscarán avanzar en esta importante competencia: Villano III Jr. e Hijo del Villano III, Blue Panther Jr. e Hijo de Blue Panther, además de los Gemelos Diablo I y II.

La presencia de las estrellas de STARDOM está regreso a la Catedral de la Lucha Libre, las japonesas Maika, Mei Seira y Ema Maishima lucharán ante una tercia difícil de vencer: Lluvia, Zeuxis y Dark Silueta, ellas representando al CMLL.

En la segunda lucha de la noche, han sido semanas intensas entre El Cobarde y Guerrero Maya Jr., quienes ahora lucharán en un mano a mano. Mientras que el encuentro inicial, Brillante Jr. y Rey Pegasus se medirán a Raider y Cerebro Negro Jr.

Zandokan Jr. impuso su rudo estilo en el encuentro semifinal para mermar a Star Jr. y derrotarlo en un duelo mano a mano que lo coloca en el camino correcto rumbo al 93 Aniversario del CMLL.#ViernesEspectacularCMLL

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Cartelera completa Viernes Espectacular CMLL

Lucha estelar por el Campeonato Mundial de Peso Completo del CMLL: Hechicero (Campeón) vs Eddie Kingston (Retador)

Lucha semifinal: Templario, Star Jr. y Dragón Rojo Jr. vs Último Guerrero, Zandokan Jr. y Bárbaro Cavernario

Evento Especial en Match Relámpago: Blue Panther vs Gran Guerrero

Primera eliminatoria para encontrar retadores al Campeonato Mundial de Parejas del CMLL: Villano III Jr. e Hijo del Villano III vs. Blue Panther Jr. e Hijo de Blue Panther vs Gemelos Diablo I y II

Tercera lucha de CMLL vs Stardom: Lluvia, Zeuxis y Dark Silueta vs Maika, Mei Seira y Ema Maishima

Sensacional mano a mano: Guerrero Maya Jr. vs El Cobarde

Primera lucha: Brillante Jr. y Rey Pegasus vs Raider y Cerebro Negro Jr.

¿Dónde comprar los boletos?

Los boletos para el Viernes Espectacular del CMLL están disponibles en las taquillas de la Arena México, o también se puede adquirir a través de Ticketmaster.

❌ 🧍🎟️ ¡Evita hacer filas! Compra tus boletos con anticipación



Las taquillas de la Arena México están abiertas desde este momento y hasta las 9:30 p.m.

Disponibles también en Ticketmaster: https://t.co/EGK1ODs75i

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¿Dónde ver el Viernes Espectacular CMLL?

La función será transmitida en vivo a través del canal de Videos Oficiales CMLL en YouTube, para los suscriptores en el Nivel Campeón Mundial o Leyenda; también se podrá seguir a través de Fox Sports. Además su retransmisión se podrá disfrutar el sábado a las 3:30 PM por el canal 9.

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