La Hormiga González recibió un golpe en el entrenamiento del Olympiacos que preocupó a la afición mexicana (VIDEO)

El Olympiacos publicó un video donde muestran el primer entrenamiento de Armando González en Grecia; sin embargo, el delantero mexicano recibió un pequeño golpe sin querer por parte de un compañero y la afición mexicana se dio cuenta de inmediato de lo ocurrido.

En las imágenes que publicó el conjunto griego se puede ver a la Hormiga en el gimnasio del club realizando un ejercicio con una pesa, uno de los entrenadores le mueve la mano y unos segundos después el compañero que tenía a un lado le machucó el dedo al canterano de las Chivas. Armando González sintió el golpe, vio a su colega y quito su mano de ahí.

Armando’s first steps at our training center! 🆕🐜



¡Los primeros pasos de Armando en nuestro centro de entrenamiento! 🆕🐜 pic.twitter.com/nVusTGPiQq — Olympiacos FC (@olympiacosfc) August 26, 2026

Armando González, el único mexicano en irse a Europa este 2026

El número de mexicanos en Europa bajó para esta temporada 2026/2027 con el regreso de Jorge Sánchez y César Huerta a la Liga MX, pero Armando González volvió a poner a nuestro país en el mapa con su llegada a Grecia para ser nuevo jugador del Olympiacos, club que tiene a Nery Castillo como un referente.

La Hormiga es el único jugador de nuestro país que logró mudarse al viejo continente en esta campaña, aunque se le podría sumar uno más si es que Erik Lira logra concretar su fichaje con el Mónaco de la Ligue 1.

De todos los futbolistas aztecas que estarán en Europa solo ocho están en una de las cinco mejores ligas, que son Santiago Giménez y Johan Vásquez en Italia, Edson Álvarez, Julián Araujo y Raúl Jiménez en Inglaterra y Obed Vargas, Álvaro Fidalgo y Alex Padilla en España.

A glimpse from today’s training 👀📸 pic.twitter.com/JU6mb5oNcF — Olympiacos FC (@olympiacosfc) August 25, 2026

¿Cuándo podría darse el debut de la Hormiga González en Grecia?

Armando González ya se pone a punto para iniciar su participación con el Olympiacos en la temporada 2026/2027, pero será decisión de su técnico el partido en el que el mexicano pueda debutar con su nuevo club.

El próximo encuentro del conjunto griego será en cuatro días, el 30 de agosto del 2026 cuando enfrenten al Asteras de visita, así que la Hormiga aún tiene varios días para entrar en la convocatoria del Olympiacos para realizar su debut.

DCO