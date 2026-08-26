Kylian Mbappé marca hat-trick y el Real Madrid golea a la Real Sociedad en el Bernabéu

Kylian Mbappé estrenó su cuenta goleadora de la temporada con un triplete en la victoria del Real Madrid por 4-1 sobre la Real Sociedad en la Liga de España.

Vinícius Júnior también marcó para el Madrid en el primer partido del equipo en casa durante la segunda etapa de José Mourinho como técnico. El delantero francés anotó un gol en la primera parte y dos en la segunda para guiar al Madrid al triunfo frente a la Real Sociedad en la segunda jornada del torneo local.

Jude Bellingham repartió dos asistencias, incluida la del primer gol de la temporada de Vinícius en la segunda mitad, para mantener su gran momento que atraviesa desde la Copa del Mundo del 2026. El inglés perdió la pelota dentro del área de la Real Sociedad, pero logró recuperar de inmediato para cederle la de gajos a Vinícius.

El Madrid, con Mourinho de nuevo al mando por segunda vez, había iniciado su temporada en la liga española con una sufrida victoria ante el Espanyol, que gracias a Carlos Espí con un gol en el 90′ consiguieron sus primeros tres puntos de la campaña.

Kylian Mbappé fue el campeón de goleo de la campaña pasada en LaLiga de España y esta temporada volverá a estar en la pelea, ya que con su hat-trick se pone en el primer puesto por encima de Mariano Díaz del Alavés y Raphinha del Barcelona.

GOLAZO DE KYLIAN MBAPPÉ, PARED PRECIOSA CON JUDE BELLINGHAM.



DOBLETE DE KYKY!



REAL MADRID 2-1 SOCIEDAD pic.twitter.com/UnjfvaPuA2 — MT2 (@madrid_total2) August 26, 2026

El Real Madrid tiene una misión importante esta campaña, que es ganar un título ya sea local o internacional, ya que el equipo merengue lleva dos años consecutivos sin poder levantar un cetro, el último fue la Supercopa de Europa cuando vencieron al Atalanta.

El siguiente compromiso del equipo capitalino será el 30 de agosto cuando reciban al Málaga en la cancha del Bernabéu para la Jornada 3 de Laliga de España.

DCO