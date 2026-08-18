Real Madrid presenta oficialmente a José Mourinho como su entrenador; “Vuelvo a casa”

Con una serie de publicaciones en redes sociales el Real Madrid presentó de manera oficial a José Mourinho como su entrenador para la temporada que ya arrancó y el portugués aseguró su sentimiento es como regresar a casa.

“Soy uno de ustedes desde que me marché y ahora que estoy de nuevo con esta responsabilidad de trabajar para el Real Madrid. Todos dentro del club lo sentimos. Trabajar para el Real Madrid es trabajar para ustedes”, dijo el estratega en un video compartido en las redes del cuadro merengue.

💬 Mourinho: "Volver al Real Madrid es volver a casa". pic.twitter.com/A7bgfSzBsc — Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 18, 2026

José Mourinho lleva ya varias semanas trabajando al mando del Real Madrid, pero fue hasta este martes cuando lo anunciaron con un acto protocolario en la sala de junta de la Ciudad Real Madrid al lado del presidente Florentino Pérez.

“Real Madrid desde el punto de vista profesional es el top de una carrera para el entrenador, seguramente para cualquier jugador. En el lado emocional y afectivo es volver a casa, es más bonito que la primera vez porque la primera vez era llegar al momento cumbre de la carrera de un entrenador y es mas bonito ahora”, agrega.

Mourinho se une al cuadro blanco por tres temporadas, un contrato hasta el 30 de junio de 2029. En el acto de presentación también estuvo el presidente de honor, José Martínez Pirri. El evento fue privado y sin la comparecencia ante los medios de comunicación.

El estratega portugués ya cerró la pretemporada al mando del primer equipo merengue con saldo positivo en cuanto a funcionamiento y añadiendo a los seis refuerzos. Ibrahima Konaté, Marc Cucurella, Denzel Dumfries, Bernardo Silva, Carlos Espí y Yan Diomande sumaron sus primeros minutos con la casaca blanca.

En único punto complicado para el Real Madrid y Mourinho fue el fichaje fallido del mediocampista Rodri, quien se decantó por llegar al Barcelona, dejando el rol de organizador completamente recargado en el portugués Bernardo Silva.

El Real Madrid de José Mourinho debuta en la nueva campaña de LaLiga de España en la Jornada 2 ante el RCD Espanyol, el próximo sábado 22 de agosto. El partido pendiente de la primera fecha ante la Real Sociedad se disputa cuatro días después.

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