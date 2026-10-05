En 270 minutos ningún delantero de Rafael Márquez ha hecho gol

El bebote lamenta una de sus fallas de ayer, en el duelo ante EU.

Después de la goleada propinada por Estados Unidos a México, las dudas y cuestionamientos sobre Rafael Márquez y sus pupilos comenzaron a surgir. La derrota por 3-0 han puesto en el ojo del huracán al timonel michoacano, pero no precisamente por sus trabajo, sino también por los delanteros que convocó y la falta de gol en los tres partidos amistosos ya disputados.

Rafael Márquez le ha dado oportunidad a los tres delanteros centros que llamó. Santiago Gimenez jugó contra Estados Unidos, Germán Berterame ante Perú y Armando González entró de titular en el duelo de Colombia, pero ninguno de los tres logró hacerse presente y ya suman 270 minutos sin anotar en la debutante era de Rafa con el Tricolor.

El Dato: Después de su expulsión ante Estados Unidos, Mateo Chávez romperá filas con la Selección y regresará a Europa. Hirving Lozano también dejará la concentración.

Lo malo no solamente es que acumulen 270 minutos, pues eso es en la etapa de Márquez, sino que llevan mucho tiempo sin marcar con la Selección Nacional. Gimenez no se hace presente con el Tricolor desde 2025 en un duelo amistoso ante Corea del Sur. Armando González, anotó por última vez el 25 de febrero ante Islandia, ese es el único tanto de La Hormiga con el combinado nacional, hasta el momento. Por su parte, Berterame el 25 de enero contra Bolivia en un marcador de 1-1.

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Rafa Márquez tendrá que observar más delanteros, pues tras la ausencia de Raúl Jiménez y Julián Quiñones, la delantera mexicana luce sin pólvora. Hay que recordar que fueron los goleadores del equipo durante la Copa del Mundo.

En el duelo ante Estados Unidos, México se quedó con 10 hombres durante más de 20 minutos del segundo tiempo. Mateo Chávez fue expulsado a los 67’ tras cometer una falta sobre Yunus Musah y luego golpear a Sebastian Berhalter en la cara con ambas manos cuando el mediocampista de Estados Unidos lo encaró.

Los aficionados de México fueron mayoría el sábado pasado, aunque el partido se disputó en el State Farm Stadium de Arizona. El Tricolor fue claro controlador de las acciones durante los primeros 20 minutos, pero Estados Unidos fue asentándose poco a poco.

Después, los errores hundieron a los dirigidos por Rafael Márquez.

“Son errores corregibles, obviamente y me quedo con las cosas buenas que pasaron, creo que hasta el gol que recibimos, el equipo estaba bastante bien”, puntualizó Márquez.

El excentral perdió su primer partido como técnico. A sus 47 años, fue ascendido al cargo principal en septiembre tras desempeñarse como asistente de Javier Aguirre desde agosto de 2024 hasta la derrota de México ante Inglaterra en los octavos de final de la Copa del Mundo este verano.

El exzaguero y leyenda del Barcelona tiene mucha historia contra Estados Unidos como jugador entre 1997 y 2018, y es recordado por haber recibido una tarjeta roja en 2002 tras propinar intencionalmente un cabezazo al jugador estadounidense Cobi Jones, pero sus números son negativos ante EU.

Los estadounidenses venían de dos victorias contundentes la semana pasada, al derrotar a Perú por 4-1 y a Chile por 4-2.

“En el futbol se gana, se empata y se pierde. Hay que estar siempre preparados para esto y lo más importante es sobreponernos a esto y hacer autocrítica... esto es un proceso”, añadió el timonel del Tricolor, tras el encuentro.

La larga serie entre ambos países se remonta a 1934. México ha ganado 38 veces, Estados Unidos ha ganado 25 y los equipos han empatado 17 veces.

México enfrenta a Chile mañana en Los Ángeles. Estados Unidos recibe a Canadá ese mismo día en St. Paul, Minnesota.