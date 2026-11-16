Rafa Márquez tiene el peor inicio para un DT de México en 66 años

La derrota de 3-2 ante Jamaica en la ida de cuartos de final de la Concacaf Nations League derivó en que Rafa Márquez registrara el peor arranque para un entrenador de la Selección Mexicana desde 1960. El Tricolor no conoció la victoria en sus primeros cinco juegos bajo las órdenes del Káiser de Michoacán en este nuevo proceso rumbo al Mundial 2030, y este inicio es el más flojo para un seleccionador en los más recientes 66 años.

El exdefensa quedó a un juego de los seis que sumó el legendario Ignacio Nacho Trelles sin ganar en el comienzo de su segunda etapa en el banquillo nacional, la cual abarcó de 1960 a 1962.

El tropiezo en Kingston a manos de los Reggae Boyz significó, además, la tercera derrota consecutiva para Rafa Márquez al frente de México, que solamente no perdió en sus primeros dos compromisos en esta era al igualar contra Colombia y Perú, por marcador de 1-1 en ambos casos.

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El Dato: Rafa Márquez dirigió al Barcelona Atlètic de julio del 2022 a julio del 2024. Su saldo como timonel de la filial del Barcelona fue de 40 triunfos, 21 empates y 21 derrotas.

Las alarmas por el mal comienzo de la Selección Mexicana bajo la dirección técnica de Rafa Márquez se acentuaron debido a que se trató del primer juego oficial en esta etapa, y está en juego el boleto al Final Four de la Liga de Naciones de la Concacaf, torneo regional del que es la actual campeona.

Hasta el momento, el timonel que ha tenido el peor inicio con el conjunto azteca es Raúl Cárdenas, quien tardó nueve duelos en conseguir su primer triunfo en su segunda etapa en el banquillo nacional, la cual fue de 1979 a 1981.

Luego del encuentro en el Estadio Nacional de Kingston, Rafa Márquez reconoció que está preocupado por todo el accionar del equipo; aunado a que también indicó que quiere que sus dirigidos estén más concentrados cuando tengan el esférico en su poder.

“Nos equivocamos en ciertas fases, sobre todo por el lado izquierdo no estuvimos demasiado finos. Lo que me gustaría es que el equipo mantuviera un poco más el nivel, tener la posesión, no perderla (la pelota) tan fácil”, fue parte de lo que declaró el legendario exdefensa ante los medios de comunicación.

En 1960, Nacho Trelles también registró dos igualadas y tres caídas en sus primeros cinco duelos en el banquillo nacional. Sin embargo, aquella ofensiva consiguió seis goles, dos más que los que lleva México en este proceso hacia la Copa del Mundo 2030.

“Hay dos cosas muy importantes. La primera es contundencia, si metemos esas dos ocasiones que tuvimos, esos dos mano a mano, quizá ahí se acaba el partido y no le damos confianza al rival”, declaró el Káiser de Michoacán respecto a la falta de efectividad de Julián Quiñones y Santiago Gimenez.

El arranque de la era Márquez contrasta por completo con los resultados y el accionar del equipo en la primera mitad del año bajo las órdenes de Javier Aguirre, quien solamente perdió uno de 10 cotejos con el Tricolor, el 3-2 sufrido a manos de Inglaterra en el Estadio Azteca en los octavos de final del Mundial 2026.

En el partido del sábado contra Jamaica estuvieron nueve de los 11 que arrancaron como titulares en aquel choque ante los Tres Leones. Solamente no estuvieron Raúl Jiménez y Jorge Sánchez, en el caso del delantero por lesión, mientras que en el del lateral, Rafa Márquez optó por llamar a Rodrigo Huescas, quien recientemente volvió a las canchas tras un año de recuperación por una grave lesión en la rodilla derecha.

Este complicado inicio de Rafa Márquez lo pone en una situación comprometida demasiado rápido, pues en caso de no eliminar a Jamaica este martes en la vuelta de cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf, México quedaría eliminado por primera vez antes de las semifinales de la justa que comenzó a disputarse en el 2019 y sellaría el primer gran fracaso del mítico exdefensa del Barcelona al mando del Tricolor.

Tomando en cuenta que todavía no sabe lo que es ganar como estrataga de la Selección Mexicana, el último partido que el también exMónaco salió victorioso con el Tricolor en su época de jugador fue el 23 de junio del 2018, con el 2-1 obtenido sobre Corea del Sur en el Mundial celebrado aquel año en Rusia, certamen tras el cual el nacido en Zamora, Michoacán, se retiró del conjunto nacional.