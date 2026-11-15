¿De cuánto es la fortuna de Miguel Ángel Félix Gallardo?

El fundador del Cártel de Guadalajara, Miguel Ángel Félix Gallardo, falleció este 15 de noviembre luego de pocos días de haber sido trasladado de urgencia a un hospital en Guadalajara, Jalisco.

El líder criminal conocido como “El Jefe de Jefes” se encontraba cumpliendo dos condenas; una de 40 años de prisión y otra de 37 años, por delitos como homicidio, secuestro, delitos contra la salud, acopio de armas y colecho.

Sin embargo, fue tan solo 37 años después de haber sido aprehendido cuando perdió la vida, pues a los 80 años de edad este murió mientras se encontraba en el Hospital Country 2000 de Guadalajara, Jalisco.

El Jefe de Jefes fue uno de los líderes criminales más podersos durante la década de 1980, por lo que los detalles que rodean la vida de este han logrado llamar la atención de muchas personas, incluyendo la fortuna que logró acumular durante sus años activos como narcotraficante.

El Hospital donde murió el "Jefe de Jefes" Félix Gallardo, sigue resguardado por elementos de la Secretaria de Seguridad Jalisco. Algunos familiares han ingresado al hospital pero no se ha informado la hora exacta en qué será trasladado al lugar donde será velado.

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Fortuna de Miguel Ángel Félix Gallardo

El también conocido como “El Zar de la Droga”, o “El Padrino”, logró construir un imperio que le generó fortunas millonarias no solamente a él, sino a todos los miembros de la organización criminal que creció durante al menos diez años.

El patrimonio que Félix Gallardo logró acumular durante su vida delictiva estaba conformado por la empresa de bienes raíces Inmobiliaria Delia, el Motor Horel Américas; que ahora es el Hotel Portonovo Plaza Expo, una farmacia y diversas cuentas bancarias.

Por tanto, se estima que los bienes; que fueron asegurados luego de su detención, entre los que también se encontraban 50 casas y 200 ranchos, sumaban un estimado de 500 millones de dólares en la década de 1980.

Miguel Ángel Félix Gallardo ı Foto: Especial

La vida delictiva de Félix Gallardo ha sido utilizada como referente para la fabricación de varias series de televisión y de plataformas de streaming, e incluso se presume que en canciones famosas.

Pese a que el exnarcotraficante buscaba desde hace algunos años obtener prisión domiciliaria por su complicado estado de salud, y que este beneficio fue concedido, permaneció en la cárcel.

Esto debido a que no se contaba con el brazalete de seguridad que fue solicitado para poder enviarlo a un domicilio ubicado en el fraccionamiento Ciudad del Sol, de Zapopan, Jalisco.

Miguel Ángel Félix Gallardo ı Foto: Especial

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