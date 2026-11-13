Trasladan de urgencia a Miguel Ángel Félix Gallardo a un hospital privado en Jalisco

Miguel Ángel Félix Gallardo, fundador del extinto Cártel de Guadalajara, fue trasladado de urgencia desde el penal de Puente Grande hacia un hospital privado en Jalisco.

Miguel Ángel Félix Gallardo, fundador del extinto Cártel de Guadalajara, fue trasladado de urgencia la tarde de este viernes desde el penal de Puente Grande hacia un hospital privado en el estado de Jalisco, tras presentar un problema de oxigenación que exigió atención médica inmediata fuera del recinto penitenciario.

El traslado del exlíder criminal se ejecutó bajo un fuerte dispositivo de seguridad. De acuerdo con los reportes preliminares, el interno ingresó al Hospital Country 2000, ubicado en el cruce de las avenidas Circunvalación y Ávila Camacho.

Esta emergencia médica ocurre mientras Miguel Ángel Félix Gallardo enfrenta un proceso judicial mediante el cual busca obtener el beneficio de cumplir su sentencia en prisión domiciliaria.

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Conocido como “El jefe de jefes”, purga actualmente dos condenas. La primera de ellas, de 40 años de prisión, le fue dictada por los delitos de tráfico de cocaína, acopio de armas y cohecho; mientras que la segunda, de 37 años, por el asesinato del agente de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), Enrique “Kiki” Camarena, registrado en 1985.

Miguel Ángel Félix Gallardo fue detenido en 1989

Detenido por las autoridades el 8 de abril de 1989, Félix Gallardo fue el último de los tres capos fundadores de dicha organización delictiva en ser capturado. Sus antiguos socios siguieron rutas legales distintas: Ernesto Fonseca Carrillo obtuvo su libertad definitiva y Rafael Caro Quintero fue extraditado a Estados Unidos.

En 2022, el expresidente Andrés Manuel López Obrador reconoció el deterioro físico del sentenciado y ordenó analizar la viabilidad de trasladarlo a prisión domiciliaria tras un informe médico que diagnosticó padecimientos como diabetes, hipertensión, glaucoma y tuberculosis pulmonar latente.

No obstante, el trámite se frenó meses después cuando un juez federal de Jalisco detuvo el procedimiento debido a que la empresa encargada del brazalete electrónico canceló el contrato de monitoreo.

Conforme a reportes de 2023, el exlíder criminal permanece recluido en el penal de Puente Grande, donde desempeña labores de jardinería a cambio de un salario semanal de 400 pesos. Asimismo, en mayo de 2024, un juez determinó el sobreseimiento y negó un amparo promovido por Félix Gallardo contra presuntos actos de tortura de autoridades penitenciarias, al considerar que no aportó pruebas suficientes para sustentar la acusación.

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JVR