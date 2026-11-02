Pablo Lemus asume el reto por crisis del agua y anuncia soluciones para marzo de 2027

Pablo Lemus Navarro, gobernador de Jalisco, reconoció la gravedad de la crisis de abastecimiento y calidad del agua que enfrenta el Área Metropolitana de Guadalajara, asumió la responsabilidad de atenderla y anunció que en marzo de 2027 se espera recuperar el suministro procedente del sistema antiguo de Chapala, aunque se trabaja para adelantar esa fecha.

“La crisis de agua que vive la ciudad se gestó durante décadas y hoy nos toca resolverla. Asumo mi responsabilidad. La gente tiene razón de estar molesta”, expresó Pablo Lemus Navarro.

Pablo Lemus Navarro explicó que los problemas se agravaron durante 2026 por tres episodios de contaminación registrados en marzo, junio y octubre, que afectaron el agua recibida en la planta potabilizadora número 1 de Miravalle.

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El último episodio, provocado por descargas de aguas residuales al canal que conduce el líquido desde Chapala, ocasionó que miles de hogares recibieran agua de color negro.

Ante esta situación, el Gobierno estatal decidió suspender el suministro procedente de la presa de Las Pintas hacia Miravalle, lo que redujo la disponibilidad de agua y obligó a implementar un programa de rotación del servicio.

“Esta decisión significó tener menos agua, pero de mejor calidad”, explicó Pablo Lemus Navarro.

El Gobernador Pablo Lemus Navarro detalló que el sistema antiguo de Chapala tiene 70 años de antigüedad y, al tratarse de un canal abierto, puede perder hasta el 50 por ciento del agua durante su recorrido, además de estar expuesto a descargas contaminantes.

La planta potabilizadora de Miravalle, también con siete décadas de operación, abastece al 42 por ciento de la red del SIAPA.

Para enfrentar esta situación, el Gobierno estatal desarrolla la ampliación y modernización de Miravalle, cuya primera etapa deberá concluir en marzo de 2027, mientras que la totalidad del proyecto estará lista en aproximadamente dos años.

También construirá el acueducto de desvío de La Calera, conocido como bypass, para evitar que el agua de Chapala atraviese el tramo más contaminado del sistema antiguo.

Pablo Lemus Navarro informó que, junto con la Comisión Nacional del Agua, fueron detectadas 150 descargas irregulares en el canal y aseguró que se sancionó a los responsables. Paralelamente, continúan las labores de saneamiento de Las Pintas.

Sé que tienes muchas dudas y preocupaciones sobre el problema del agua. Y es mi obligación darte respuestas.



Te invito a dedicarle unos minutos a conocer cómo llegamos a esta situación, cuál es la dimensión del reto y qué estamos haciendo en el corto, mediano y largo plazo para… pic.twitter.com/SaYXaYlC9j — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) November 2, 2026

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