Baja California invierte más de 15 mil 600 mdp en obras hídricas estratégicas

Marina del Pilar presenta proyectos estratégicos de abastecimiento y saneamiento de agua en Baja California dentro de su Quinto Informe de Actividades.

Más agua para los hogares y mejores condiciones de saneamiento son los beneficios de las obras y proyectos hídricos que la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda presenta en el marco de su Quinto Informe de Actividades, bajo la visión de ser el Gobierno del Agua, en coordinación con el Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Esta estrategia amplía las fuentes de abastecimiento y fortalece la infraestructura para dar mayor certeza a las familias de Baja California.

Esta estrategia con visión de futuro, impulsada a lo largo de cinco años, responde a los desafíos del cambio climático y busca fortalecer el abastecimiento de agua en la Zona Costa y el sur del estado. A ello se suma la entrega histórica de títulos de concesión de agua a los municipios de Tijuana, Playas de Rosarito, Mexicali, Tecate y Ensenada, realizada por el Gobierno de México, para brindar certeza jurídica sobre el recurso y asegurar su disponibilidad para las próximas generaciones.

Obras de drenaje, desalación y saneamiento buscan consolidar el acceso al agua potable como un derecho humano fundamental en la región. ı Foto: Gobierno BC

Derivado del Plan Nacional Hídrico y la nueva Ley Nacional de Aguas, el Gobierno Federal entregó por primera vez títulos de concesión y asignación de agua directamente a los municipios de Tijuana, Tecate, Playas de Rosarito, Ensenada y Mexicali, garantizando el abasto y la gestión hídrica para los próximos 30 años, y terminando con esquemas que obligaban a realizar pagos millonarios a terceros y distritos de riego, para dar paso a un modelo de justicia hídrica con pago directo a la federación.

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La inversión total proyectada asciende a 15 mil 616.8 millones de pesos, con aportaciones del Gobierno de México y del Gobierno de Baja California. El financiamiento será cien por ciento público e incluye la Planta Desaladora de Rosarito y las obras de conducción para fortalecer el suministro a hogares, hospitales, comercios e industrias.

La gestión de la mandataria, en coordinación con el Gobierno Federal, permitió obtener una asignación de 3 mil millones de pesos para la recuperación integral del cauce del Río Tijuana, además de destinar 681 millones de pesos al Sistema de Alejamiento de Aguas Tratadas, obra clave inscrita en los acuerdos binacionales para sanear la región fronteriza.

En materia de justicia social para el sur profundo y la Zona Costa, el plan contempla más de 1,578 millones de pesos para San Quintín mediante pozos, la ampliación de la desaladora Padre Kino y la nueva desaladora municipal; la introducción del drenaje sanitario en Primo Tapia para responder a una demanda histórica en Playas de Rosarito, así como la modernización de la red de Tecate con la puesta en marcha del Tanque Regulador “Juárez”, beneficiando directamente a más de 15 mil familias de dicho municipio.

Autoridades estatales y federales destinan más de 15,600 millones de pesos para asegurar la infraestructura hídrica en los municipios del estado. ı Foto: Gobierno BC

Al respecto, la mandataria estatal enfatizó que el acceso al agua tratada y potable representa un derecho humano fundamental que transforma la calidad de vida y garantiza el desarrollo de las futuras generaciones.

“Garantizar el agua para nuestra gente es un acto de justicia histórica que transforma vidas. Durante cinco años de bienestar hemos sentado las bases para que a ninguna familia bajacaliforniana le falte el vital líquido, consolidando proyectos estratégicos que aseguran el agua de hoy y la tranquilidad de las próximas generaciones”, afirmó Marina del Pilar.

Inversión binacional y pública fortalecerá el abastecimiento hídrico en la Zona Costa, Mexicali, Tecate, Ensenada, San Quintín y Playas de Rosarito. ı Foto: Gobierno BC

Con la entrega formal de títulos de asignación de agua para los municipios del estado, el Gobierno del Estado fortalece la certeza jurídica sobre el recurso hídrico, consolidando el Bienestar Compartido en todo el territorio estatal.