Morena ratifica que no habrá segunda encuesta para la coordinación estatal en Michoacán

Carlos Torres Piña, cuando fue presentado como coordinador de la Defensa de la Transformación en Michoacán.

El presidente estatal de Morena, Jesús Mora González, reiteró que no habrá una segunda encuesta para definir la Coordinación Estatal de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Michoacán, responsabilidad que actualmente encabeza Carlos Torres Piña.

El dirigente explicó que el procedimiento interno quedó concluido y que la Comisión Nacional de Elecciones descartó la posibilidad de repetir la medición. Asimismo, expresó su confianza en la conducción del proceso por parte de Ariadna Montiel y Citlalli Hernández.

La postura fue expuesta durante una conferencia de prensa el pasado 26 de octubre y reiterada el sábado 31 durante una asamblea informativa con comités seccionales celebrada en Zitácuaro, donde participaron representantes de la estructura territorial del partido.

Mora González sostuvo que el procedimiento se desarrolló conforme a los estatutos de Morena y precisó que las próximas encuestas estarán destinadas a definir coordinaciones distritales federales, municipales y distritales locales.

Por su parte, Torres Piña ha mantenido su disposición al diálogo con los distintos liderazgos del movimiento y ha continuado participando en encuentros regionales y asambleas seccionales para fortalecer la organización territorial.

Aunque algunos actores políticos han manifestado inconformidades con los resultados, la dirigencia estatal mantiene su posición de no reabrir el procedimiento. En consecuencia, Morena continúa sus actividades de organización en Michoacán con la coordinación estatal previamente definida.

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