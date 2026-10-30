Carlos Torres Piña y Ariadna Montiel alistan revisión de estructuras de la 4T en Michoacán.

La dirigencia de la Cuarta Transformación en Michoacán alista una revisión integral de sus estructuras territoriales en los municipios de la entidad, con la finalidad de articular comités de base eficientes en colonias, tenencias y comunidades rurales del estado.

Tras una reunión de trabajo celebrada en la ciudad de Morelia entre Carlos Torres Piña y Ariadna Montiel Reyes, se formalizó la ruta organizativa para evaluar el funcionamiento de la estructura seccional del movimiento en el territorio michoacano.

El plan contempla identificar áreas de oportunidad en la coordinación local, optimizar los enlaces en las distintas regiones de la entidad y garantizar un canal de comunicación directo entre los ciudadanos y la representación del proyecto político.

TE RECOMENDAMOS: Impulso a Mujeres Tarjeta Violeta beneficia a 100 mil familias en Baja California

Durante el encuentro, Torres Piña señaló que la prioridad en esta nueva etapa consiste en mantener un trabajo constante sobre el terreno, escuchando las peticiones de la población e identificando las carencias comunitarias de manera oportuna.

“El fortalecimiento de la transformación requiere mantener una presencia permanente en las comunidades, colonias y municipios, mediante estructuras organizadas y cercanas a la gente”, afirmó el político michoacano durante la mesa de trabajo.

El dirigente sostuvo que las tareas organizativas no se limitarán a labores de movilización, sino que permitirán construir esquemas sólidos con la participación abierta de mujeres y jóvenes en las decisiones territoriales de sus localidades.

Asimismo, se recalcó la importancia de que la estructura regional cuente con responsabilidades claras y mecanismos expeditos para canalizar las solicitudes sociales recibidas en los recorridos casa por casa en los distritos locales.

En la sesión se acordó fijar jornadas de seguimiento para verificar el desempeño de los equipos en zonas clave como la Meseta Purépecha, la Tierra Caliente, el Oriente y la Costa michoacana.

Estas acciones responden al dinamismo de la organización política en Michoacán, donde se busca afianzar los vínculos con la ciudadanía e impulsar proyectos comunitarios sustentados en el diálogo directo con las bases.

Finalmente, los liderazgos reiteraron que el respaldo popular al movimiento radica en su presencia constante en los municipios, por lo que mantendrán encuentros permanentes para consolidar el trabajo seccional en toda la geografía estatal.

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR