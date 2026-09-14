¿Quién es Carlos Torres Piña, coordinador de la Defensa de la Transformación de Morena en Michoacán?

Carlos Torres Piña fue designado este lunes el coordinador en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional de Morena en Michoacán, figura que, al interior del partido, lo convierte en el virtual candidato a la gubernatura para las elecciones de 2027.

Ante el resto de aspirantes, y decenas militantes reunidos en el World Trade Center de la Ciudad de México, la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, informó que Carlos Torres Piña resultó electo a través de encuestas.

“Enhorabuena para Carlos, a quien le deseamos el mayor de los éxitos en esta importante tarea”, expresó la presidenta del partido.

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Además de Carlos Torres Piña, competían por la Coordinación en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional de Morena en Michoacán:

Ana Lilia Guillén Quiroz

Ernesto Nuñez Aguilar

Esteban González Nava

Gabriela Desireé Molina Aguilar

Gladyz Butanda Macías

Israel Mauricio Guzman Negrete

Jesús Manuel Gamiño Álvarez

Fabiola Alanís Sámano

Myriam Martínez Ramírez

Netzahualcóyotl Alanís Pedraza

Raúl Morón Orozco

Reyna Celeste Ascencio Ortega

Ariadna Montiel reconoció la trayectoria y el trabajo en territorio de las y los aspirantes descartados, a los que consideró “los mejores cuadros de nuestro movimiento y aseguro que del estado de Michoacán”.

¿Quién es Carlos Torres Piña?

Carlos Torres Piña se desempeño como fiscal General del Estado de Michoacán desde el 27 de julio de 2025, cuando fue designado por el Congreso estatal para un periodo de nueve años.

Sin embargo, día antes de cumplir un año en el cargo, solicitó licencia a partir del 22 de junio de 2026 para participar en el proceso interno de Morena para definir a sus coordinadores estatales rumbo a los comicios del 6 de junio de 2027.

Posteriormente, el Congreso del Estado de Michoacán aprobó ampliar su licencia a partir del 5 de agosto por un periodo adicional de 45 días. Por ello, si decide mantener sus aspiraciones políticas, deberá solicitar otra prorroga antes del próximo 19 de septiembre, o reincorporarse al cargo de fiscal General del Estado.

Torres Piña fue diputado federal, dirigente político, secretario de Gobierno durante la administración de Alfredo Ramírez Bedolla y, desde julio de 2025, fiscal general del Estado. Desde esa responsabilidad encabezó una etapa de reordenamiento institucional en la Fiscalía, con una agenda enfocada en fortalecer la investigación, combatir la impunidad y recuperar la confianza ciudadana en la procuración de justicia.

Durante su paso por la Fiscalía, impulsó una ruta de trabajo centrada en resultados: mayor coordinación con instituciones estatales y federales, reestructura interna, fortalecimiento de áreas estratégicas y atención a delitos de alto impacto. Su narrativa pública ha girado alrededor de una idea central: la paz no se construye con discursos, sino con instituciones que funcionen, investigaciones sólidas y justicia para las víctimas.

Su solicitud de licencia también abre una discusión política de fondo. A diferencia de otros actores que buscan posicionarse desde cargos públicos sin separarse de sus responsabilidades, Torres Piña opta por pedir licencia para participar de manera abierta en el proceso interno de Morena. Con ello, busca marcar una diferencia entre la competencia democrática del movimiento y las viejas prácticas de la derecha, donde las candidaturas suelen definirse por acuerdos cupulares, dedazos o intereses de grupo.

En Morena, su nombre aparece asociado a tres elementos: conocimiento territorial, cercanía con el movimiento y experiencia de gobierno. Ha recorrido Michoacán desde hace años, mantiene interlocución con estructuras municipales, liderazgos sociales y cuadros de la Cuarta Transformación, y ha sido parte de las principales decisiones políticas del actual proceso estatal.

Para sus simpatizantes, Torres Piña representa continuidad con el proyecto que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum a nivel nacional y Alfredo Ramírez Bedolla en Michoacán. Su perfil combina operación política, conocimiento del territorio y una agenda de seguridad vinculada a la construcción de paz.

La licencia que hoy solicita no significa abandonar una responsabilidad, sino separar con claridad el trabajo institucional de una legítima aspiración política. En el contexto de la interna de Morena, su movimiento busca presentarlo como un acto de congruencia: competir con reglas claras, de frente a la militancia y sin usar el cargo como plataforma.

Carlos Torres Piña llega a esta etapa como uno de los perfiles más fuertes del obradorismo michoacano. Su apuesta es convertirse en el referente que dé continuidad a la transformación en el estado, con una narrativa basada en territorio, paz, justicia y lealtad al proyecto de la Cuarta Transformación.

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