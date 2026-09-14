Beatriz Mojica es designada coordinadora de la Defensa de la Transformación por Morena en Guerrero

El anuncio fue hecho este lunes 14 de septiembre de 2026.

El partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) designó este lunes a Beatriz Mojica como coordinadora de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Guerrero.

El anuncio fue hecho por la lideresa de Morena, Ariadna Montiel, en conferencia de prensa.

Ariadna Montiel informó que las mediciones realizadas por Morena y agencias espejo determinaron que Mojica obtuvo el mayor respaldo entre las y los aspirantes.

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“Tenemos una reunión previa donde hemos dado cuenta de los resultados tanto de las encuestas de reconocimiento como de las encuestas que se realizaron por parte de Morena y de agencias espejo para confirmar que el resultado de esta medición da como ganadora de este proceso (...) a nuestra querida compañera senadora Beatriz Mojica”, señaló.

La liderea de Morena destacó la participación de las mujeres en el proceso y particularmente en Guerrero, estado al que calificó como una entidad con una amplia tradición de lucha social y política.

La dirigente reconoció a las mujeres que participaron como aspirantes a la coordinación y sostuvo que actualmente las mujeres ocupan un papel central en las responsabilidades políticas y administrativas del país.

“Corren tiempos nuevos, tiempos donde las mujeres estamos no atrás sino al frente de las tareas políticas y de las responsabilidades administrativas”, afirmó.

La lideresa del guinda Ariadna Montiel señaló que durante los últimos meses las y los aspirantes recorrieron el territorio guerrerense y participaron en numerosas asambleas, como parte del proceso para definir a quien encabezaría los trabajos de Morena en la entidad.

Ariadna Montiel sostuvo que Guerrero se ha distinguido por su tradición de izquierda y por su resistencia frente a las injusticias, además de destacar la importancia de fortalecer la soberanía nacional.

En ese contexto, llamó a mantener la unidad en torno al proyecto de transformación iniciado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y continuado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Todos ustedes son dignos representantes de la Cuarta Transformación de la vida pública de México”, afirmó ante militantes y aspirantes reunidos en el World Trade Center de la Ciudad de México.

Con la designación de Beatriz Mojica, Morena concluye una etapa de su proceso interno en Guerrero y coloca a la senadora como su figura para encabezar la organización partidista en la entidad de cara al proceso electoral de 2027.

Quienes también buscaban la coordinación son:

Esthela Damián

Karen Castrejón

Abelina López

Pablo Amílcar Sandoval

Javier Saldaña

Iván Hernández

El anuncio fue hecho este lunes 14 de septiembre de 2026. ı Foto: Captura de pantalla.

¿Quién es Beatriz Mojica?

Beatriz Mojica construyó buena parte de su trayectoria política en el Partido de la Revolución Democrática (PRD), instituto al que renunció en 2019 para incorporarse a Morena.

En 2021 Beatriz Mojica obtuvo una diputación local en Guerrero y, en las elecciones de 2024, alcanzó un escaño en el Senado de la República, como parte de la cuota de Morena para la representación de personas afrodescendientes.

Beatriz Mojica también fue diputada federal durante el periodo 2003-2006 y secretaria de Desarrollo Social en Guerrero durante la administración del entonces gobernador Ángel Aguirre Rivero, actualmente señalado por su presunta responsabilidad en el ocultamiento de información relacionada con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

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