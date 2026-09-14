Universidad de Granada cancela intercambio de 3 estudiantes en Morelos tras muerte de Claudia Tacoronte

Estudiantes de la Universidad de Granada realizan minuto de silencio en honor a Claudia Tacoronte, asesinada en Morelos, México.

La Universidad de Granada (UGR) canceló la estancia de tres de sus estudiantes que se encontraban de intercambio en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), tras darse a conocer el asesinato de Claudia Tacoronte, de 21 años, quien formaba parte de ese programa.

Así lo informó la vicerrectora de Internacionalización de la UGR, Inmaculada Concepción Marrero Rocha, en un audio difundido a medios de comunicación y recuperado por la agencia Europa Press y el diario español El País.

🚨 Investigan feminicidio de estudiante española en Morelos



La Fiscalía estatal investiga el asesinato de Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante española de 21 años que se encontraba en México por un intercambio académico con la UAEM.



📍 El feminicidio ocurrió el 12 de… pic.twitter.com/m4a0pML3k6 — La Razón de México (@LaRazon_mx) September 14, 2026

De acuerdo con Marrero Rocha, a los tres estudiantes que habían sido asignados a la UAEM ya se les comunicó que su programa de intercambio quedó suspendido y que se les asignará otro plantel dentro de la oferta de movilidad internacional de la institución.

Asimismo, indicó que la URG ya se puso en contacto con el resto de los estudiantes que tienen prevista una movilidad en México, de los cuales 17 ya llegaron a sus destinos, mientras que otros 24 se incorporarían a lo largo del curso académico.

🦂 CLAUDIA VINO A MORELOS A ESTUDIAR. LA ASESINARON EN CUAUTLA.



Claudia Tacoronte Aguilera tenía 21 años.



Era española y realizaba una estancia de intercambio académico en la UAEM.



La asesinaron el sábado en la Casa de la Cultura de Cuautla.



La propia Universidad ya habla de… pic.twitter.com/ULZjAWcyj0 — La Pulga (@LaPulgaDijo) September 14, 2026

La vicerrectora de Internacionalización aseguró que si los 17 estudiantes que ya están en sus destinos “se sienten inseguros”, entonces pueden “solicitar una reubicación”. Mientras que a aquellos que no han llegado a México se les puede ofrecer otro destino.

Por otro lado, un vocero de la UGR dijo a El País que, tras darse a conocer el asesinato de Claudia Tacoronte, se ofreció a todos los estudiantes de intercambio volver a México, pero “la mayoría” prefirió quedarse en nuestro país .

🔴 La Universidad de Granada manifiesta su más firme repulsa y condena ante el asesinato de la estudiante Claudia Tacoronte Aguilera en México



🗓️ Minuto de silencio: hoy, 14 de septiembre, a las 11 h en las puertas de todos los centros de la UGR



🔗 https://t.co/czYTC0O9gs pic.twitter.com/JyBAdnOBd5 — Universidad Granada (@CanalUGR) September 14, 2026

Ministerio de Exteriores de España había advertido “incremento de violencia”

En tanto, el vocero de la UGR aseguró que las autoridades de la institución desconocían que, recientemente, tres alumnas de la UAEM habían sido asesinadas, hechos que provocaron protestas en Morelos y otros estados de México.

“La relación con el campus mexicano era hasta el momento muy escasa”, escribe El País, con base en las declaraciones del vocero de la UGR.

El asesinato en México de la joven Claudia Tacoronte ha causado conmoción en Gran Canaria



La definen como una chica participativa, vinculada a los scouts voluntaria tras el incendio de La Palma y en constante formaciónhttps://t.co/XpKaSwAmuk pic.twitter.com/jUedON1oY0 — RTVC (@RTVCes) September 14, 2026

Lo anterior pese a que, como recordó el diario español, el Ministerio de Exteriores había advertido sobre un “incremento de violencia por el narcotráfico” en varios estados del país.

“Se asiste a un incremento de la violencia ligada al narcotráfico, así como de secuestros. Se debe actuar con prudencia, informarse antes de visitar ciudades y comarcas aisladas y procurar no efectuar desplazamientos nocturnos salvo en zonas pobladas”, escribió el Ministerio, citado por El País.

No obstante, la vicerrectora de Internacionalización de la UGR destacó que, hasta noviembre del año pasado, Morelos no figuraba en el listado de destinos no recomendados por el Ministerio.

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