¿Cómo murió Claudia Tacoronte, estudiante española asesinada en Morelos?

Cuerpo de Claudia Tacoronte, estudiante española asesinada en Morelos, fue hallado en Casa de Cultura de Cuautla (fondo).

Claudia Tacoronte, estudiante española que se encontraba de intercambio en Morelos, fue asesinada en el municipio de Cuautla, lo que enlutó a la comunidad estudiantil de ambos países. No obstante, las circunstancias del posible feminicidio aún no están claras, por lo que aún no se sabe cómo murió.

La Fiscalía de Morelos confirmó los hechos, y aseguró que los investiga bajo el protocolo de feminicidio. En tanto, durante la conferencia presidencial, Claudia Sheinbaum informó que autoridades federales como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) colaboran en las investigaciones.

🚨 Investigan feminicidio de estudiante española en Morelos



La Fiscalía estatal investiga el asesinato de Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante española de 21 años que se encontraba en México por un intercambio académico con la UAEM.



📍 El feminicidio ocurrió el 12 de… pic.twitter.com/m4a0pML3k6 — La Razón de México (@LaRazon_mx) September 14, 2026

Mientras tanto, autoridades españolas exigen una investigación exhaustiva y que se esclarezca el caso, mientras estudiantes, familiares y excompañeros dedican sentidos minutos de silencio a Claudia Tacoronte.

Hallada en un casa de Cultura y tras un posible asalto: Esto se sabe de asesinato de española en Morelos

Desde que los hechos se dieron a conocer, el fin de semana, se han difundido varios datos e hipótesis que permiten conocer detalles sobre cómo fue el presunto feminicidio de Claudia Tacoronte.

De esta forma, hasta el momento se conoce que la estudiante de la Universidad de Granada (UGR) quien se encontraba de intercambio en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) fue asesinada la noche del sábado 12 de septiembre.

Aspecto de la Casa de Cultura de Cuautla, Morelos. ı Foto: Redes sociales

Según la información disponible hasta el momento, el cuerpo de Claudia Tacoronte fue localizado sin vida en las instalaciones de la Casa de Cultura de Cuautla.

Lo anterior, junto a testimonios de testigos recogidos por medios de comunicación, ha motivado diversas hipótesis sobre cómo pudo haber ocurrido el asesinato.

La principal es que Claudia había acudido a la Fiesta Nacional de la Planta Medicinal, celebrada esa noche en la Casa de Cultura de Cuautla.

Según la reconstrucción más aceptada, al salir del recinto, aproximadamente a las 23:00 horas, Claudia fue víctima de un violento asalto.

Al intentar huir, la joven llegó de regreso a la Casa de Cultura, donde fue agredida con un arma blanca por el supuesto asaltante. La agresión le provocó heridas que, eventualmente, llevaron a su muerte.

🦂 CLAUDIA VINO A MORELOS A ESTUDIAR. LA ASESINARON EN CUAUTLA.



Claudia Tacoronte Aguilera tenía 21 años.



Era española y realizaba una estancia de intercambio académico en la UAEM.



La asesinaron el sábado en la Casa de la Cultura de Cuautla.



La propia Universidad ya habla de… pic.twitter.com/ULZjAWcyj0 — La Pulga (@LaPulgaDijo) September 14, 2026

Aunque esta es la reconstrucción de los hechos preliminar más aceptada, aún persisten muchas dudas: ¿Por qué regresó Claudia a la Casa de Cultura? ¿Por qué fue atacada por un asaltante? ¿Estaba sola o acompañada?

Se espera que estas preguntas sean respondidas por la Fiscalía de Morelos y las autoridades federales que apoyan la investigación.

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