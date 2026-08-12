Bajan feminicidios 42% en CDMX; reportan alza de casos de tentativa

Familiares y amigas de Pamela Gallardo marchan el 8 de marzo pasado para exigir justicia.

Las víctimas de feminicidio disminuyeron 42 por ciento en la capital entre 2020 y 2025, al pasar de 79 a 46 casos, pero, de acuerdo con la Fiscalía General de Justicia local, desde 2022, más de 100 mujeres al año han sobrevivido a agresiones que la autoridad investiga como tentativa de feminicidio, delito que va en aumento.

Los datos detallan que las víctimas por feminicidio han disminuido, al pasar de 79 en 2020 a 46 durante 2025, la cifra más baja de los últimos seis años. En lo que va del presente año, la autoridad reporta 20 casos y en el último sexenio suman 425 ilícitos de este tipo.

El Dato: La fiscala capitalina, Bertha María Alcalde Luján, informó que entre el 1 de enero y el 26 de julio, 23 de 24 investigaciones por feminicidio habían sido judicializadas.

Este tipo de crimen en contra de niñas y mujeres mantiene una tendencia a la baja desde 2024, pero las víctimas de tentativa de feminicidio han repuntado.

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De acuerdo con la información de la fiscalía local, en 2020 hubo 10 sobrevivientes por este tipo de ilícito, cifra que aumentó hasta 127 en 2022. Desde ese momento, la autoridad reportó ligeras disminuciones hasta llegar a 110 hechos en 2025. En lo que va del presente año, ya suman 51 indagatorias.

42 casos de feminicidio se judicializaron durante 2025

Aunque ambos indicadores corresponden a delitos distintos, su comportamiento abre interrogantes entre especialistas sobre la forma en que se registra y persigue la violencia feminicida en la capital, especialmente, porque la reducción de los casos consumados no ha estado acompañada por una disminución similar en las tentativas.

“Tenemos reservas sobre cómo están registrándose los casos de feminicidio, porque muchas investigaciones empiezan como homicidio doloso o culposo”, dijo a La Razón la directora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), María de la Luz Estrada Mendoza.

El Tip: El gobierno capitalino habilitó el número de emergencia *765 para la atención de la violencia de género.

La experta consideró que las cifras deben interpretarse con cautela, pues hay factores jurídicos y operativos que pueden influir en los registros oficiales, como los criterios con los que las autoridades clasifican los delitos y los cambios legales que han modificado su registro.

La activista recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que toda muerte violenta de una mujer debe investigarse desde un inicio bajo el protocolo de feminicidio, pero aseguró que, en la práctica, ese criterio no siempre se aplica en las fiscalías territoriales.

“Las territoriales nunca inician con el criterio de la corte. Cuando se solicita que la Fiscalía Especializada atraiga el caso, las primeras diligencias ya están mal hechas y eso contamina la investigación”, dijo.

A decir de la coordinadora del OCNF, esa situación no sólo puede afectar la preservación de indicios y el desarrollo de las investigaciones, sino también la manera en que los casos quedan registrados dentro de las estadísticas oficiales, particularmente cuando las carpetas comienzan bajo otras figuras delictivas.

Estrada Mendoza dijo que el comportamiento de las tentativas también debe observarse considerando las modificaciones legales aprobadas en los últimos años.

La activista recordó que en febrero de 2024 entró en vigor en la Ciudad de México la denominada Ley Malena, una reforma que estableció que los ataques con ácido, sustancias químicas o corrosivas podrán investigarse como tentativa de feminicidio cuando existan razones de género.

No obstante, aclaró que la reforma no creó una figura autónoma denominada “tentativa de feminicidio” para todos los supuestos, sino que incorporó expresamente al Código Penal local las agresiones con ácido, sustancias químicas o corrosivas cuando se acrediten las circunstancias previstas para el delito de feminicidio.

Asimismo, Estrada Mendoza agregó que, históricamente, muchas agresiones contra mujeres eran investigadas como lesiones o violencia familiar y no como tentativa de feminicidio.

“Las autoridades muchas veces minimizan las tentativas. Para acreditar una debe demostrarse que hubo un factor externo que evitó que se consumara el feminicidio, y por eso muchos terminan investigándose bajo otros delitos”, explicó.

La defensora de derechos humanos añadió que otro aspecto a analizarse es si parte del comportamiento de las cifras responde a una mejor identificación de estos casos tras las reformas legales o si hay un subregistro derivado de la forma en que se inician las investigaciones.

Los datos consultados por este diario muestran que las tentativas aumentaron antes de la entrada en vigor de la Ley Malena, que tipifica, castiga y reconoce los ataques con ácido, sustancias químicas o corrosivas como tentativa de feminicidio.

Para Estrada Mendoza, el desafío en la ciudad no consiste únicamente en reducir el número de víctimas registradas, sino en asegurar que todas las muertes violentas de mujeres sean investigadas desde el inicio con perspectiva de género y que las tentativas de este crimen sean clasificadas correctamente.