Avanza renovación del mercado de La Merced

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, entregó este martes una serie de trabajos que consistieron en la remodelación de las instalaciones eléctricas del mercado de La Merced nave menor, en la alcaldía Venustiano Carranza, dentro de la capital del país.

La mandataria capitalina recorrió los pasillos de la nave menor de este espacio para presentar a vecinos y locatarios la intervención hecha por su administración, que consistió en la sustitución de las instalaciones eléctricas que tenían una antigüedad de casi 60 años. Esto representaba una amenaza para las personas.

El Dato: La alcaldía Venustiano Carranza tiene un presupuesto de 10 millones de pesos para la rehabilitación de mercados públicos durante 2026.

“Sabíamos que estaba a una capacidad muy baja, y que tenía peligro, que corría peligro este mercado. Y sabiendo lo que había sucedido en la nave mayor (...) y decidimos prevenir. Esta inversión es prevención; esta inversión es garantizar que los mercados públicos van a funcionar y funcionar bien”, expresó.

De acuerdo con el titular de la Secretaría de Obras y Servicios, Raúl Basulto Luviano, la obra tuvo un costo de 40 millones de pesos y benefició a 635 locales, los cuales ya habían solicitado la renovación de las instalaciones eléctricas de manera previa.

41 Mercados públicos hay en la alcaldía Venustiano Carranza

El funcionario local detalló que el personal instaló 38 tableros eléctricos en toda la nave menor del mercado de La Merced, los cuales ayudan a distribuir la carga eléctrica a los negocios. Además, destacó la compra e instalación de un transformador eléctrico.

Brugada Molina enfatizó que la intervención hecha es sólo el primer paso de un nuevo modelo de mercado que busca construir paz no sólo en Venustiano Carranza, sino en toda la capital.

650 locales existen en la nave menor del Mercado de La Merced

“En dos años, el Gobierno de la Ciudad de México lleva invertidos 600 millones de pesos para atender los mercados públicos de la ciudad, porque los mercados públicos son prioridad absoluta”, resaltó.

Además, como parte de las acciones de seguridad en la zona, la Jefa de Gobierno anunció el inicio de un programa para los mercados alrededor de La Merced, entre ellos, la nave mayor, la nave menor y el casetón.

UN NUEVO ESPACIO. Tras la entrega de los trabajos de remodelación en las instalaciones eléctricas, Brugada Molina anunció la construcción de una nueva Utopía en el perímetro de La Merced.

Este nuevo complejo se construirá en las inmediaciones de la plaza Merced 2000, la cual hoy se encuentra en total abandono a pesar de haber sido inaugurada hace 26 años, bajo el mandato de la exjefa de Gobierno del entonces Distrito Federal, Rosario Robles.

El sitio aún cuenta con un perímetro de 16 mil metros cuadrados de construcción y, en su momento, albergó salas de cine, una zona de comida rápida, área de entretenimiento, estacionamiento, oficinas de Gobierno y otros espacios.

“Esta Utopía tendrá cultura, deporte, sistema de cuidados, pero mucha cultura y deporte, es lo que más se necesita. La idea es que sirva a los locatarios de toda La Merced, a los que viven y transitan por aquí. Vamos a tener muchas plantas también en el domo”, comentó la mandataria capitalina a vecinos y locatarios.

En su momento, autoridades del Distrito Federal invirtieron un monto aproximado de 65 millones de pesos para la construcción de Merced 2000, así como 50 mil pesos para la habilitación de los locales comerciales que operaron al interior del lugar.

“Esta plaza la vamos a transformar para que se convierta en una plaza modelo. Será un nuevo modelo de mercado, vamos a poner hasta una alberca. Va a quedar maravillosa.

“He estado pensando mucho cómo La Merced, con toda la experiencia de economía local, la podemos transformar en algo maravilloso para que cualquier plaza comercial le tenga envidia. Esta Utopía tiene que convertirse en una atracción turística”, sostuvo Brugada Molina.

Según lo explicado por la Jefatura de Gobierno, la nueva Utopía operará las 24 horas del día, de lunes a domingo, y recuperará el espacio que, hasta hace unos años, era ocupado por mil 50 locales que se encontraban totalmente en el olvido.

Van contra extorsiones

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, afirmó que el mercado de La Merced es considerado una zona prioritaria de la Estrategia de Seguridad y Construcción de Paz, por lo cual está protegido contra la extorsión.

El funcionario afirmó que, como parte del plan contra este crimen, su dependencia ya inició varias carpetas de investigación que trabaja de manera coordinada con la Fiscalía General de Justicia capitalina.

“Toda persona que, por medio de la violencia, quiera avanzar su agenda personal en perjuicio de quienes trabajan, en perjuicio de quienes invierten su tiempo, su esfuerzo, el esfuerzo personal y de sus familias por darle algo a la ciudad y darle algo a los suyos, no van a poder hacerlo. Vamos a estar ahí. La policía, como una línea de defensa”, advirtió el funcionario local.

Al respecto, la alcaldesa morenista de Venustiano Carranza, Evelyn Parra Álvarez, sostuvo que su demarcación ubica el área de La Merced como un foco rojo en lo que refiere a extorsiones. Indicó que, en promedio, se registran hasta tres denuncias por este ilícito, lo cual no contempla las cifras negras en la zona.

“Siempre les hemos dicho a los locatarios que nos van a ver o que se comunican con nosotros. ‘Por favor, denuncien’, porque solamente así se le puede dar un seguimiento y nosotros sabemos de las cifras. Entonces muchas veces por temor la gente no denuncia.

“Hay una cifra tal vez que no conocemos muy bien, porque no todos lo hacen, pero con lo que se comentó va a ser prioridad atender la extorsión aquí en este mercado”, dijo la morenista.

La funcionaria local confirmó que hay varias células dedicadas a esta clase de ilícitos que operan en el mercado de La Merced, por lo que la intervención de la SSC ayudará a la demarcación a prevenir el aumento de estos casos.

Luis Olivera