Cae sujeto tras intento de atraco a titular del C5

EL SOSPECHOSO cargaba un celular y una réplica de arma de fuego, ayer.

EL INTENTO de un asalto al coordinador general del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5), Salvador Guerrero Chiprés, terminó en balacera entre los criminales y los escoltas del funcionario. Hay un detenido.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que los hechos ocurrieron en el cruce de Abraham González y avenida Morelos, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, donde tres policías que viajaban como escoltas del funcionario dispararon para disuadir a los agresores.

El Tip: El Gabinete de Seguridad ha celebrado 533 sesiones entre el 5 de octubre de 2024 y el 31 de julio de 2026.

De acuerdo con la dependencia capitalina, tras el enfrentamiento, los agentes detuvieron a uno de los probables responsables, quien portaba una réplica de arma de fuego.

EL SOSPECHOSO cargaba un celular y una réplica de arma de fuego, ayer. ı Foto: Especial

Horas antes del intento de atraco, Guerrero Chiprés participó en el Zócalo Ciudadano, junto con otros funcionarios del Gobierno capitalino y la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina.

El pasado lunes, el coordinador general del C5 participó en la presentación de resultados del Informe de Seguridad correspondiente al mes de julio, en la cual se destacó la reducción de cinco por ciento de los delitos de alto impacto entre enero y julio de 2026, respecto al mismo periodo de 2025.

2 mil 765 robos a personas en el espacio público han habido

De acuerdo con los datos presentados por las autoridades locales, en los periodos analizados el robo a personas en el espacio público disminuyó nueve por ciento y en comparación con 2019 la cifra es de 71 por ciento menos crímenes.

“Del 5 de octubre de 2024 al 31 de julio de 2026, han sido detenidas, por la policía de la Ciudad de México, 11 mil 594 personas, presuntamente vinculadas con delitos de alto impacto”, agregó el titular de la SSC, Pablo Vázquez Camacho durnate la conferencia.

La Agencia Digital de Innovación Pública detalló además que, según datos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la alcaldía Cuauhtémoc nuevamente se posicionó como la única demarcación en registrar un alza en los crímenes de alto impacto, con cuatro por ciento.