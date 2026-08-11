Cae Carlos Ramsés ‘N’, presunto integrante de la Unión Tepito buscado por homicidio en 2024

Al norte de la Ciudad de México, fue detenido Carlos Ramsés “N”, identificado como presunto integrante de la Unión Tepito, buscado por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio calificado.

De acuerdo con el reporte del Registro Nacional de Detenciones, la captura ocurrió después de las 12:00 horas de este martes en la colonia Residencial Zacatenco de la alcaldía Gustavo A. Madero.

Tras su detención, Carlos Ramsés “N” fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, en la alcaldía Iztapalapa, donde quedó a disposición de la autoridad judicial.

Por separado, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, afirmó que la corporación acreditó la participación del detenido en el homicidio de un hombre ocurrido el 24 de mayo de 2024, en el cruce de las calles González Ortega y Caridad, en la colonia Morelos.

El jefe Tauro agregó que Carlos Ramsés “N” es presunto integrante de un grupo delictivo dedicado al narcomenudeo en la zona centro de la Ciudad de México, particularmente en el barrio de Tepito.

#Importante | Esta tarde, resultado de trabajos de investigación e inteligencia, compañeros de @SSC_CDMX ejecutaron una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado en contra de Carlos Ramsés "N" en la colonia Residencial Zacatenco en @TuAlcaldiaGAM .



De acuerdo… pic.twitter.com/RFsTKJ4q0A — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) August 11, 2026

Detienen a otro presunto integrante de la Unión Tepito

Horas más tarde, Vázquez Camacho informó la detención de Toshiro Tadeo “N”, otro presunto integrante de la Unión Tepito, en la alcaldía Iztapalapa.

Según el informe de la SSC, el hombre de 26 años de aprehendido tras una persecución a pie que terminó en la colonia Sinatel, en las inmediaciones de la avenida Río Churubusco.

Tras darle alcance, los uniformados le aseguraron 96 bolistas de plástico con aparente marihuana, otra bolsa con la misma droga a granel y 50 envoltorios “color amarillo con una sustancia cristalina”.

Asimismo, decomisaron un arma de fuego corta, un cargador, 10 cartuchos útiles, un cilindro metálico similar a un silenciador, dinero en efectivo y dos teléfonos celulares.

#Importante | Resultado de una acción operativa en @Alc_Iztapalapa, compañeros de @SSC_CDMX detuvieron a Toshiro Tadeo "N", presunto integrante de un grupo delictivo con operaciones en la zona centro de la ciudad.



Fue detenido en la colonia #JuanEscutia en posesión de 145… pic.twitter.com/aYU3CVBt7E — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) August 12, 2026

Ambas detenciones, ocurridas este 11 de agosto, se suman a otras dos registradas apenas un día antes, cuando la SSC informó el arresto de dos presuntos integrantes de la Unión Tepito en la alcaldía Venustiano Carranza.

De acuerdo con la corporación, los individuos, de 34 y 40 años, fueron sorprendidos el pasado 10 de agosto cuando intercambiaban presuntas dosis de droga en la colonia 20 de Noviembre.

Al realizar una “revisión de seguridad” ante un posible delito, oficiales capitalinos les aseguraron 169 dosis de aparente marihuana, de cristal y de “una sustancia cristalina”. También incautaron un teléfono celular y dinero en efectivo.

La SSC precisó que el detenido de 40 años contaba con dos ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México: uno en 2012, por el delito de robo agravado calificado, y otro en 2020, por robo calificado.

Presuntos integrantes de la Unión Tepito detenidos el 10 de agosto de 2026 en la alcaldía Venustiano Carranza. ı Foto: Especial

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cehr