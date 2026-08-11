Aseguran réplica de arma de fuego

Intentan asaltar al coordinador del C5 de la CDMX en la colonia Juárez; SSC detiene a sospechoso

Escoltas de Salvador Guerrero Chiprés realizaron detonaciones para disuadir a los presuntos asaltantes; fue detenido un sospechoso

Detenido tras presunto intento de asalto al coordinador general del C5 de la CDMX, Salvador Guerrero Chiprés.
Detenido tras presunto intento de asalto al coordinador general del C5 de la CDMX, Salvador Guerrero Chiprés. Foto: Cuartoscuro / SSC / La Razón
Por:
Fernanda Rangel

El coordinador general del C5 de la Ciudad de México, Salvador Guerrero Chiprés, fue víctima de un intento de asalto mientras circulaba por calles de la colonia Juárez, en la alcaldía Cuauhtémoc, pero sus escoltas repelieron a los presuntos delincuentes y detuvieron a un involucrado.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), los hechos ocurrieron en el cruce de la calle Abraham González y avenida Morelos, donde tres policías que viajaban como escoltas del funcionario dispararon para disuadir a los agresores.

Tras el enfrentamiento, los uniformados detuvieron a uno de los probables responsables, quien portaba una réplica de arma de fuego.

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Al momento, se desconoce si fue un ataque planeado o un asalto fortuito, mientras la SSC informó que el detenido, a quien también le aseguraron un teléfono celular y una bandolera, será presentado ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

Aseguran una réplica de arma de fuego al detenido tras intento de asalto a Salvador Guerrero Chiprés.
Aseguran una réplica de arma de fuego al detenido tras intento de asalto a Salvador Guerrero Chiprés. ı Foto: SSC

Videos difundidos en redes sociales muestran el momento en el que dos escoltas someten en el suelo a uno de los presuntos asaltantes, mientras un tercer elemento le apunta con su arma de cargo y piden refuerzos.

En otras grabaciones se observa al sospechoso mientras es escoltado y posteriormente subido a una patrulla, en medio de un amplio despliegue de elementos de la SSC sobre la avenida Morelos, en las inmediaciones del Hotel Imperial Reforma.

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cehr

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