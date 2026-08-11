Intentan asaltar al coordinador del C5 de la CDMX en la colonia Juárez; SSC detiene a sospechoso

El coordinador general del C5 de la Ciudad de México, Salvador Guerrero Chiprés, fue víctima de un intento de asalto mientras circulaba por calles de la colonia Juárez, en la alcaldía Cuauhtémoc, pero sus escoltas repelieron a los presuntos delincuentes y detuvieron a un involucrado.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), los hechos ocurrieron en el cruce de la calle Abraham González y avenida Morelos, donde tres policías que viajaban como escoltas del funcionario dispararon para disuadir a los agresores.
Tras el enfrentamiento, los uniformados detuvieron a uno de los probables responsables, quien portaba una réplica de arma de fuego.
Hoy No Circula miércoles 12 de agosto 2026: estos autos descansan en CDMX y Edomex
Al momento, se desconoce si fue un ataque planeado o un asalto fortuito, mientras la SSC informó que el detenido, a quien también le aseguraron un teléfono celular y una bandolera, será presentado ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).
Videos difundidos en redes sociales muestran el momento en el que dos escoltas someten en el suelo a uno de los presuntos asaltantes, mientras un tercer elemento le apunta con su arma de cargo y piden refuerzos.
En otras grabaciones se observa al sospechoso mientras es escoltado y posteriormente subido a una patrulla, en medio de un amplio despliegue de elementos de la SSC sobre la avenida Morelos, en las inmediaciones del Hotel Imperial Reforma.
También puedes leer:
- Policías capturan a ocho en un intento de despojo en la GAM
- Balacera en inmediaciones del Metro Oceanía deja un lesionado
- SSC arresta a célula delictiva con operaciones en CDMX
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
cehr