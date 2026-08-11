Intentan asaltar al coordinador del C5 de la CDMX en la colonia Juárez; SSC detiene a sospechoso

Detenido tras presunto intento de asalto al coordinador general del C5 de la CDMX, Salvador Guerrero Chiprés.

El coordinador general del C5 de la Ciudad de México, Salvador Guerrero Chiprés, fue víctima de un intento de asalto mientras circulaba por calles de la colonia Juárez, en la alcaldía Cuauhtémoc, pero sus escoltas repelieron a los presuntos delincuentes y detuvieron a un involucrado.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), los hechos ocurrieron en el cruce de la calle Abraham González y avenida Morelos, donde tres policías que viajaban como escoltas del funcionario dispararon para disuadir a los agresores.

La #SSC informa:



Personal de la SSC tomó conocimiento del intento de asalto a los tripulantes de un vehículo en la calle #AbrahamGonzález y la avenida# Morelos, en la colonia #Juárez, de la alcaldía @AlcCuauhtemocMx; tres policías de esta Secretaría que se identificaron como… pic.twitter.com/3xLQEkVuNL — SSC CDMX (@SSC_CDMX) August 12, 2026

Tras el enfrentamiento, los uniformados detuvieron a uno de los probables responsables, quien portaba una réplica de arma de fuego.

Al momento, se desconoce si fue un ataque planeado o un asalto fortuito, mientras la SSC informó que el detenido, a quien también le aseguraron un teléfono celular y una bandolera, será presentado ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

Aseguran una réplica de arma de fuego al detenido tras intento de asalto a Salvador Guerrero Chiprés. ı Foto: SSC

Videos difundidos en redes sociales muestran el momento en el que dos escoltas someten en el suelo a uno de los presuntos asaltantes, mientras un tercer elemento le apunta con su arma de cargo y piden refuerzos.

#ÚLTIMAHORA 🔴 | Escoltas repelieron y detuvieron a uno por un intento de asalto al director del @C5_CDMX, Salvador Guerrero Chiprés en Avenida Morelos y Abraham González, Colonia Juárez en @AlcCuauhtemocMx en #CDMX. 🚨



🤳 @UnoNoticias | #87Punto3 📻🚩 pic.twitter.com/8e5jmyv6As — @87PUNTO3 ᴴᴰ 📻🚩 (@87punto3) August 12, 2026

En otras grabaciones se observa al sospechoso mientras es escoltado y posteriormente subido a una patrulla, en medio de un amplio despliegue de elementos de la SSC sobre la avenida Morelos, en las inmediaciones del Hotel Imperial Reforma.

🚨 #CDMX | Así fue la detención de un sujeto luego de que policías capitalinos frustraran un intento de asalto contra Salvador Guerrero Chiprés, coordinador general del C5, en la colonia Juárez.



El operativo terminó con un detenido, quien habría sido sorprendido tras el intento… — Michelle Rivera (@michelleriveraa) August 12, 2026

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cehr