Balacera en inmediaciones del Metro Oceanía deja un lesionado; SSC busca a responsables

En una fotografía ilustrativa, un acceso a la estación Oceanía de la Línea B del Metro.

Al menos una persona resultó lesionada tras un ataque directo registrado este domingo al exterior de la estación Oceanía de la Línea 5 del Metro de la Ciudad de México, en la alcaldía Venustiano Carranza.

La agresión ocurrió sobre Circuito Interior, a la altura de la avenida Oceanía, en las inmediaciones del transbordo con la Línea B, donde un hombre viajaba en una motocicleta acompañado de su pareja .

Fue en los límites de las colonias Aquiles Serdán y Pensador Mexicano donde tres sujetos interceptaron a la pareja y dispararon en múltiples ocasiones en su contra, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

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De acuerdo con N+Foro, los agresores habrían escapado de inmediato con dirección al Estado de México. Aunque personal del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) arribó al sitio para atender al motociclista herido, este habría sido trasladado posteriormente por otros medios a un hospital para recibir atención médica.

En tanto, la SSC indicó que realizaba el análisis de las cámaras de videovigilancia para la búsqueda de los probables responsables, sin personas detenidas hasta la publicación de esta noticia.

La #SSC informa:



Personal de la #SSC atendió un reporte sobre un hombre lesionado por arma de fuego en Circuito Interior y avenida #Oceanía, colonia #PensadorMexicano, alcaldía @A_VCarranza.



De acuerdo con las primeras versiones, el hombre circulaba a bordo de una motocicleta… pic.twitter.com/nrn6FL5yjL — SSC CDMX (@SSC_CDMX) August 10, 2026

Cae presunto narcomenudista en La Merced

Más temprano este 9 de agosto, también en la alcaldía Venustiano Carranza, fue detenido de un hombre identificado como integrante de una grupo delictivo generador de violencia con operaciones en el centro de la Ciudad de México.

La captura ocurrió en la colonia La Merced, luego de que elementos de la SSC interceptaron al sujeto mientras manipulaba bolsitas de plástico en el cruce de las calles Rosario y C. Olvera.

Tras realizar una “revisión preventiva”, los efectivos aseguraron al hombre de 37 años 153 bolsitas con aparente marihuana, 60 bolsitas con aparente cocaína y una bolsa con alrededor de 33 gramos de posible metanfetamina.

Asimismo, decomisaron 15 cartuchos útiles, dos teléfonos celulares y dinero en efectivo.

El detenido, junto con lo asegurado, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica por presunto narcomenudeo.

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cehr