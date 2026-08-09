Fuertes lluvias provocan inundaciones y severas anegaciones en Milpa Alta

Las fuertes lluvias registradas durante la tarde de este domingo 9 de agosto provocaron diversas afectaciones en distintos puntos de la Ciudad de México, con reportes de inundaciones, encharcamientos y fuertes corrientes de agua en calles y avenidas.

Ante la persistencia de las precipitaciones y la posibilidad de caída de granizo, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Naranja para Milpa Alta y Tlalpan, mientras que la Alerta Amarilla fue emitida para Álvaro Obregón, Coyoacán, Cuajimalpa, Iztacalco, Iztapalapa, La Magdalena Contreras, Tláhuac y Xochimilco.

Las lluvias también generaron afectaciones a la movilidad. Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) realizó trabajos para destapar coladeras y reducir el nivel del agua en Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura del Metro Acatitla, mientras equipos de emergencia atendieron diferentes puntos con acumulaciones importantes de agua.

Se actualiza #AlertaNaranja por persistencia de #lluvias fuertes y posible caída de #granizo para la noche del domingo 09/08/2026, en las demarcaciones: @GobMilpaAlta y @TlalpanAl.



Se actualiza #AlertaAmarilla por persistencia de #lluvias fuertes y posible caída de #granizo para… pic.twitter.com/YwRFNNmCES — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) August 10, 2026

¿Cuáles son las zonas afectadas por las lluvias en CDMX?

En Iztapalapa, autoridades reportaron un encharcamiento de aproximadamente 100 metros de extensión y 15 centímetros de tirante sobre la calle Navojoa, en la colonia San Lorenzo Xicoténcatl, sin que hasta el momento se reportaran viviendas afectadas en ese punto.

También en Iztapalapa, en la calle Inocencio Arreola y J. Espinoza, en la Zona Urbana Ejidal Santa Martha Acatitla Sur, se registró una acumulación de agua de aproximadamente 400 metros de longitud y 35 centímetros de tirante, por lo que personal operativo de la SGIRPC acudió para atender la emergencia.

En Milpa Alta, el panorama fue más complicado. Se reportaron fuertes corrientes de agua y severas anegaciones en Santa Ana Tlacotenco, particularmente sobre la calle Guadalupe Victoria. También se registraron corrientes en la calle Temixco, a la altura de la escuela primaria Tlahcuilo, así como en Barranca Seca y Prolongación Morelos, en San Antonio Tecomitl.

Los reportes señalaron además casas inundadas en San Antonio Tecomitl y Santa Ana Tlacotenco después de la fuerte tormenta registrada durante la tarde. En la zona también se pidió a la población extremar precauciones ante los niveles de agua.

#Reportando 🌊 | ¡Fuertes corrientes de agua sobre la calle Temixco en #MilpaAlta! 🔴



⛈️⚠️ Tras la tormenta, la vialidad quedó convertida en un río a la altura de la primaria Tlahcuilo. Varias casas se reportan inundadas.



📹: Santa Ana Tlacotenco. pic.twitter.com/9pguzhbdLk — SASSLA Clima (@SasslaClimaMx) August 10, 2026

Edomex también con inundaciones

El mal tiempo también alcanzó al Estado de México. En Valle de Chalco se registraron severas anegaciones sobre las laterales de la Autopista México-Puebla, a la altura de avenida Cuauhtémoc, situación que afectó el tránsito.

En Chicoloapan, una fuerte tormenta provocó inundaciones en la colonia Revolución, en la zona del Tianguis de La Cruz. La corriente arrastró una importante cantidad de basura que terminó obstruyendo el drenaje.

Asimismo, en La Paz, Estado de México, las lluvias generaron corrientes de agua que comenzaron a descender por calles de Lomas de San Sebastián.

Ante la continuidad de las precipitaciones, las autoridades recomendaron tomar precauciones y mantenerse atentos a las actualizaciones sobre las condiciones meteorológicas y posibles afectaciones.

🔴 #AlMomento | Caos vial en la México-Puebla, tras el paso de la tormenta el agua cubre por completo las laterales de la autopista a la altura de la avenida Cuauhtémoc.



📹: Alerta Valle de Chalco. #OnceNoticias 🔻 pic.twitter.com/Q0aizDECRh — Once Noticias (@OnceNoticiasTV) August 10, 2026

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