SSC arresta a célula delictiva con operaciones en CDMX, Edomex, Puebla y San Luis Potosí

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en coordinación con personal de la Fiscalía General de Justicia (FGJ), ambas de la Ciudad de México, ejecutaron cuatro órdenes de aprehensión en las alcaldías Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Iztacalco e Iztapalapa; además, con apoyo de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, cumplimentaron una orden más en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México, por su probable participación en el delito de fraude, en seguimiento a una carpeta de investigación iniciada tras la denuncia presentada por una institución bancaria.

Como parte de las investigaciones, los policías obtuvieron datos de prueba que permitieron establecer la posible participación de los probables responsables, los cuales fueron integrados por el agente del Ministerio Público y presentados ante un Juez de Control del Sistema Procesal Acusatorio, quien otorgó los mandamientos judiciales.

Resultado de estas acciones fueron detenidas dos mujeres, de 36 y 50 años de edad, así como tres hombres, de 31, 31 y 45 años, quienes presuntamente acudían a los domicilios de las víctimas para ofrecerles falsos premios u obsequios y, mediante engaños, obtener información personal y bancaria utilizada para realizar retiros y transferencias no autorizadas.

De acuerdo con las investigaciones, este grupo delictivo operaba en la Ciudad de México, Estado de México, Puebla y San Luis Potosí, donde presuntamente obtuvo un beneficio económico ilícito cercano a los 40 millones de pesos mediante la comisión de este delito.

En todos los casos, las personas detenidas fueron informadas de sus derechos constitucionales y quedaron a disposición de la autoridad judicial que las requiere, quien definirá su situación jurídica.

Los procedimientos se realizaron en estricto apego a los protocolos de actuación policial, con respeto a los derechos humanos y conforme a los lineamientos establecidos para el cumplimiento de mandamientos judiciales.

Cabe mencionar que, con la ejecución de estas órdenes de aprehensión, suman ya 15 personas detenidas vinculadas con esta célula delictiva dedicada al fraude.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana reiteró su compromiso de realizar acciones de investigación que permitan identificar y detener a quienes cometen delitos que afectan el patrimonio de la ciudadanía y atentan contra la seguridad y tranquilidad de las y los habitantes de la Ciudad de México.

Resultado de trabajos de inteligencia e investigación en coordinación con la @FiscaliaCDMX, compañeros de la @SSC_CDMX cumplimentaron cinco órdenes de aprehensión en contra de integrantes de un grupo delictivo dedicado al #fraude en la Ciudad de México, el Estado de México,… pic.twitter.com/Gg3tZPe1Mm — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) August 6, 2026

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FGR