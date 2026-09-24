Bloqueos y manifestaciones CDMX HOY 24 de septiembre: ¿Qué calles están cerradas?

Bloqueo por parte de estudiantes de la Escuela Rural de Tetela Puebla en Avenida Eje Central en días pasados

Este jueves 24 de septiembre, la circulación en la Ciudad de México se verá afectada por diversas movilizaciones sociales. Una serie de marchas, bloqueos y concentraciones se han convocado en las principales calles de la capital del país, por lo que las autoridades recomiendan a los automovilistas anticipar su salida.

A diario, diferentes sectores de la población realizan protestas en vialidades importantes de la capital que provocan severas afectaciones viales y alteran la movilidad de los habitantes. Para evitar contratiempos, es fundamental conocer cuáles son los puntos críticos y los horarios previstos para las movilizaciones de hoy.

Si tienes que salir, en La Razón te compartimos el reporte detallado de cuáles son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy en las distintas alcaldías de la CDMX.

Bloqueo sobre avenida Río de la Loza en días pasados ı Foto: Cuartoscuro

Manifestaciones y bloqueos en CDMX hoy: Reporte vial del jueves 24 de septiembre

Si vas a salir, toma tus precauciones. Aunque las autoridades de la CDMX prevén solo una marcha para este jueves 24 de septiembre, la circulación y el tráfico se verán afectados por algunas concentraciones programadas.

A continuación, te compartimos los horarios y ubicaciones para que busques alternativas viales.

Ubicaciones de las concentraciones en CDMX

Trabajadores activos y jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social: Centro Médico Nacional “Siglo XXI” Av. Cuauhtémoc No. 330, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc, desde las 10:00

Madres y padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, Guerrero: Comisión Nacional de los Derechos Humanos Periférico Sur No. 3469, Col. San Jerónimo Lídice, Alc. Magdalena Contreras, desde las 11:00

Comuneras y comuneros de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca: Suprema Corte de Justicia de la Nación (Plantón de Mujeres Mazatecas) Av. José María Pino Suárez No. 2, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc, desde las 11:00

Colectivo Nacional “No más presos inocentes”: Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente Av. Reforma No. 50, Col. Lomas de San Lorenzo, Alc. Iztapalapa, desde las 12:30

Colectivo Feminista “Las Tonantzin”: Calz. Del Hueso y Canal de Miramontes, Col. Girasoles II, Alc. Coyoacán, desde las 14:00

Liberum A.C: Ángel de la Independencia Av. Paseo de la Reforma y Florencia, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc, durante el día

#ReporteVial | Te compartimos las movilizaciones y concentraciones programadas para este jueves, 24 de septiembre. #CiudadSegura pic.twitter.com/gOil9l9xRY — SSC CDMX (@SSC_CDMX) September 24, 2026

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LMCT