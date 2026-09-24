Bloqueos y manifestaciones CDMX HOY 24 de septiembre: ¿Qué calles están cerradas?

Este jueves 24 de septiembre, la circulación en la Ciudad de México se verá afectada por diversas movilizaciones sociales. Una serie de marchas, bloqueos y concentraciones se han convocado en las principales calles de la capital del país, por lo que las autoridades recomiendan a los automovilistas anticipar su salida.
A diario, diferentes sectores de la población realizan protestas en vialidades importantes de la capital que provocan severas afectaciones viales y alteran la movilidad de los habitantes. Para evitar contratiempos, es fundamental conocer cuáles son los puntos críticos y los horarios previstos para las movilizaciones de hoy.
Si tienes que salir, en La Razón te compartimos el reporte detallado de cuáles son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy en las distintas alcaldías de la CDMX.
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Manifestaciones y bloqueos en CDMX hoy: Reporte vial del jueves 24 de septiembre
Si vas a salir, toma tus precauciones. Aunque las autoridades de la CDMX prevén solo una marcha para este jueves 24 de septiembre, la circulación y el tráfico se verán afectados por algunas concentraciones programadas.
A continuación, te compartimos los horarios y ubicaciones para que busques alternativas viales.
Ubicaciones de las concentraciones en CDMX
- Trabajadores activos y jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social: Centro Médico Nacional “Siglo XXI” Av. Cuauhtémoc No. 330, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc, desde las 10:00
- Madres y padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, Guerrero: Comisión Nacional de los Derechos Humanos Periférico Sur No. 3469, Col. San Jerónimo Lídice, Alc. Magdalena Contreras, desde las 11:00
- Comuneras y comuneros de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca: Suprema Corte de Justicia de la Nación (Plantón de Mujeres Mazatecas) Av. José María Pino Suárez No. 2, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc, desde las 11:00
- Colectivo Nacional “No más presos inocentes”: Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente Av. Reforma No. 50, Col. Lomas de San Lorenzo, Alc. Iztapalapa, desde las 12:30
- Colectivo Feminista “Las Tonantzin”: Calz. Del Hueso y Canal de Miramontes, Col. Girasoles II, Alc. Coyoacán, desde las 14:00
- Liberum A.C: Ángel de la Independencia Av. Paseo de la Reforma y Florencia, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc, durante el día
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LMCT