Retraso de Skatepark San Antonio, por falta de permisos de empresa

INTEGRANTES de Espacio Sobre Ruedas, el 27 de agosto, en Tlalpan

El titular de la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse), Raúl Basulto Luviano, afirmó que el retraso del inicio de los trabajos para reconstruir el Skatepark San Antonio, que fue demolido para construir el Jardín Flotante Tlallipan, es porque la empresa que se encargará de la obra no tiene los papeles para laborar en la capital.

En conferencia, el funcionario capitalino explicó que, debido a esta situación, California Skateparks, empresa reconocida mundialmente por construir estos espacios para patinar y la cual se encargó del sitio destruido el 7 de mayo, no ha empezado a trabajar, a pesar de tener una imagen conceptual del lugar que hará.

“Le estamos orientando, asesorando y acompañando a la empresa, para que los trámites administrativos que tiene que hacer en la Ciudad de México y particularmente con los del Gobierno de la ciudad, se le pueda ayudar para procesar los trámites correspondientes.

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El Dato: California Skateparks es reconocida en el mundo por construir parques de patinaje y lo ha hecho para los X-Games, el Vans Parks Series y la Street League Skateboarding.

“Ellos tienen que hacer otros trámites administrativos, que no corresponden al Gobierno de la ciudad, y que, en suma, esperamos que muy pronto la empresa cumpla con la documentación”, dijo.

El pasado 10 de septiembre, La Razón informó que integrantes de la organización Espacio Sobre Ruedas, quienes han participado en las reuniones con la Sobse, denunciaron que la burocracia frenaba la construcción del nuevo parque.

Lo anterior, porque, pese a las mesas de diálogo, el pasado 20 de julio Basulto Luviano confirmó en entrevista con este diario que la dependencia local ya contaba con el proyecto definitivo de California Skatepark y que dos semanas después de esa fecha iniciaría la licitación. Nada de esto sucedió, pues no hizo público el plan, como lo planteó.

“Todo está en la cancha de Obras. Todos los retrasos han sido por Obras. La demolición fue hecha por Obras. Si quitaran esos candados absurdos burocráticos, que más bien parece como impedimentos, ellos hasta se verían beneficiados”, expresó Carlos Zúñiga, integrante de la organización.

Ayer, el titular de la Sobse mencionó también que la primera imagen conceptual del espacio ya fue revisado y avalado por los skaters, rollers y bikers con quienes ha habido reuniones. Estas personas consideran que el lugar tiene que ser mejor al anterior.

De acuerdo con Espacio Sobre Ruedas, la construcción de un skatepark no es cualquier cosa, pues tiene que adaptarse al terreno y generar recorridos específicos con sus elementos, como rampas, tubos, fun box, bowl, entre otros.

Sobre la respuesta de Basulto Luviano, Raúl Mendoza, otro integrante de Espacio Sobre Ruedas, dijo ayer que la autoridad no les ha firmado ningún documento sobre acuerdos, pese a los diálogos.

“Todo lo tenemos en mensajes de WhatsApp y sí hemos hablado con ellos, con la Sobse, pero no nos han firmado absolutamente nada y eso nos pone en desventaja. Nos dimos cuenta que ni nuestra primera petición han firmado de recibido”, comentó a este diario.

Ante esa situación Espacio Sobre Ruedas está considerando tomar un camino legal para tener una comunicación más clara y comprobable con la Sobse, para así poder obtener de vuelta el espacio recreativo que, según la comunidad, les fue arrebatado sin una consulta.

Para manifestar su descontento, la comunidad de skates y demás disciplinas tomarán el 27 de septiembre el pasillo que corre por debajo del Jardín Flotante Tlallipan desde el Callejón San Antonio Abad hasta las escaleras monumentales de acceso a la obra elevada para andar en sus patinetas, bicicletas y patines.

“Quien debería preocuparse de que sea un espacio igual o mejor al que teníamos antes, que ya era de nivel mundial, es la Sobse. California Skateparks quiere volver a poner el lugar y la burocracia de Sobse los frena”, dijo Raúl Mendoza.

¿QUÉ PASÓ?

Han pasado cuatro meses desde que el skatepark fue demolido.

7 de mayo: La Secretaría de Obras y Servicios ejecuta la demolición del parque.

11 de mayo: En una mesa con la Sobse se propone acercarse a California Skateparks.

12 de mayo: Se sostiene una primera videollamada con representantes de la empresa.

15 de mayo: Se realiza una segunda mesa con la presencia del secretario de Obras, Raúl Basulto.

21 de mayo: Se convoca a la comunidad skater, BMX y roller a participar en una consulta.

29 de mayo: La Sobse comunica que ya recibió la documentación técnica del proyecto.

1 de junio: Cierra oficialmente el ejercicio de consulta ciudadana impulsado por la comunidad.

2 de junio: Obras informa que se colocará pasto en el área reservada para el nuevo skatepark.

29 de junio: Hay un recorrido con especialista sobre beneficios del Jardín Flotante al parque.

14 de julio: Se pospone la reunión con el representante legal de California Skateparks.

4 de agosto: Patinadores ingresan un oficio formal al titular de Obras, para exigir fechas claras.

10 de agosto: Junta con Sobse y California Skateparks para visualizar avances del anteproyecto.

12 de agosto: Reunión presencial en Sobse para aterrizar propuestas de arte conceptual.