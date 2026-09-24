Inyectan 234 mdp a mercados públicos

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, anunció un nuevo programa de apoyo y mantenimiento a mercados públicos de la capital del país, el cual contará con 234 millones de pesos.

De acuerdo con lo expuesto por la mandataria local, su administración ejecutará estos recursos durante 2026 para mejorar y rehabilitar un acumulado de 189 mercados, lo cual beneficiará a más de 41 mil locatarios en el perímetro de las 16 alcaldías chilangas.

A esto se suman los apoyos que la Jefatura de Gobierno ya consiguió el año pasado, con 81 de estos centros de comercio beneficiados y más de 24 mil 800 locales favorecidos.

El dato: En su segundo año de mandato, el actual Gobierno hizo visitas de supervisión a 187 mercados públicos para detectar necesidades prioritarias de atención.

En total, Brugada Molina afirmó que, tras sus primeros dos años de gestión, ya se ha apoyado a 270 mercados públicos, lo cual representa 80 por ciento del universo total de espacios de venta que existen en toda la Ciudad de México.

“No habrá mercado grande o pequeño, céntrico o periférico que quede fuera de este esquema de gobierno. A veces en tres, cuatro años se lograba apoyar a un mercado. Hoy, cada dos años tendremos el apoyo universal a todos los mercados. Así que lo que no pudieron hacer en un año lo podrán hacer en el siguiente”, aseveró.

Para la ejecución del presupuesto público que apoyará a los mercados, la morenista especificó que cada sitio contará con un asesor técnico que acompañará el proceso de mejora, así como un administrador que orientará a locatarios para la administración del recurso público.

24 mil 823 locales fueron beneficiados durante 2025

A esto último se sumarán 60 arquitectos que contratará el Gobierno de la Ciudad de México, quienes estarán presentes en todas las fases de mejora de los mercados públicos, desde el planteamiento de la obra, hasta la ejecución del recurso público.

“Es fundamental decirles que tenemos claro qué necesita cada mercado y este año vamos a innovar la manera de cómo apoyar a los mercados públicos. Les quiero comunicar que este año decidimos apostarle y confiar en ustedes, porque ustedes van a llevar a cabo las obras de sus mercados”, manifestó Brugada Molina.

En este aspecto, la autoridad capitalina también confirmó que, para 2027 habrá 190 mercados que serán intervenidos, lo cual representa un incremento de 134.57 por ciento en la comparativa con 2025.

“El próximo año 2027, estaremos apoyando otros 190 mercados. Es decir, que los primeros que fueron apoyados en 2025 recibirán este apoyo nuevamente y así estaremos garantizando el apoyo permanente a los mercados”, comentó la Jefa de Gobierno.

Actualmente, las autoridades capitalinas han detectado, al menos, nueve mercados que, por sus características, requieren una inversión mayor. Por ello, estos espacios de venta serán atendidos complementariamente por dependencias como la Secretaría de Obras y Servicios.