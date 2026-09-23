Sujetos destrozan vidrios de automóvil en Mixcoac; SSC investiga a policías | VIDEO

Autoridades de la Ciudad de México buscan a los operadores de transporte público y demás personas señaladas por romper los vidrios de un automóvil particular en la zona de Mixcoac, en la alcaldía Benito Juárez.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que analiza las cámaras de videovigilancia del área para identificar y localizar a quienes participaron en la agresión, ocurrida tras un conflicto vial entre una camioneta roja y una unidad de transporte público de ruta.
El incidente fue difundido en redes sociales mediante un video en las que se observa a varios hombres golpear el vehículo particular y romper sus cristales, mientras policías de Tránsito se encontraban en el sitio.
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De acuerdo con la información preliminar de la SSC, los policías tomaron conocimiento de un percance entre ambos vehículos. Posteriormente, el operador del transporte público habría solicitado apoyo a otros hombres, quienes salieron del Centro de Transferencia Modal (CETRAM) de la zona.
Estas personas presuntamente se sumaron a la agresión contra el conductor del automóvil y ocasionaron daños a la unidad. Los hechos se registraron sobre avenida San Antonio, cerca del mercado de Río Mixcoac.
Además de la búsqueda de los probables responsables, la Dirección General de Asuntos Internos de la SSC abrió una carpeta de investigación para revisar la actuación de los policías de Tránsito que atendieron el reporte y presenciaron parte de los hechos.
La dependencia capitalina indicó que los uniformados ya fueron identificados y citados a declarar como parte de las indagatorias.
Con la revisión de las grabaciones y los testimonios que se integren, la SSC busca esclarecer cómo se desarrolló el altercado, ubicar a quienes dañaron el automóvil y determinar si hubo alguna omisión o actuación irregular por parte de los elementos policiales.
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MSL