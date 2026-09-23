Acumula CDMX inversión de 250 millones para atención a inmuebles en riesgo

La tarde de este miércoles, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, afirmó en conferencia de prensa que en lo que va del año, su gestión ha invertido cerca de 250 millones de pesos para atender inmuebles chilangos que presentan algún tipo de riesgo.

Estas declaraciones tuvieron lugar luego de que este medio de comunicación, revelara que seis de cada 10 inmuebles con un dictamen emitido por el Instituto para la Seguridad de las Construcciones capitalino, presentaban un nivel de riesgo intermedio o alto.

En ese aspecto, las cinco alcaldías donde más se ha acentuado dicha problemática son Iztapalapa, Cuauhtémoc, Álvaro Obregón y Xochimilco, con un acumulado de 3 mil 835 predios que corren peligro (el 58.46 por ciento del total).

Sobre la problemática, Brugada Molina dijo que en alcaldías como Cuauhtémoc, el problema ya se ha detectado en zonas como el Centro Histórico e incluso, su administración ya prepara una gran inversión que, de momento, contempla a zonas como Tlatelolco.

“Tenemos, por ejemplo, como es el caso de Tlatelolco, llevamos a cabo un programa que se llama Tlatelolco Mi Amor, en el que vamos a invertir una cantidad muy grande de cientos de millones de pesos solo para atender los edificios de Tlatelolco que están con una inclinación”, dijo la mandataria.

En Vivo | Acompáñame a la Conferencia de Prensa https://t.co/SXLTMoDyv6 — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) September 23, 2026

Bajo este tenor, la gobernante también confirmó que la atención a este tipo de inmuebles presenta un reto muy grande para la Ciudad de México, ya que la inversión que se requiere para realizar esta clase de mantenimientos implica un gasto muy fuerte, aunque aseguró que su Gobierno sí atenderá la problemática.

“En otros lados, como en Iztapalapa, hay grietas en las casas, en las calles, en el espacio públicos. Cuando fui Alcaldesa, atendimos más de 4 mil grietas en calles, con un programa muy importante que llevamos a cabo. Y las grietas que presentan las viviendas tienen la oportunidad de que nosotros como Gobierno podamos apoyarlos”, externó la Jefa de Gobierno, quien enfatizó que la Ciudad de México también tiene la facultad de ayudar a chilangos con demoliciones en caso de requerirse.

“Hay inmuebles que están en riesgo que son privados, pero en esos casos hay que ver por qué están en riesgo y ellos ya lo tienen que atender. Nosotros damos facilidades para las demoliciones, porque si no, ahí se quedan los inmuebles y ni siquiera hay demolición”, apuntó Brugada Molina.

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MSL