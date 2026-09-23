Cuauhtémoc Nos Une emerge con liderazgos políticos, sociales y vecinales

El inicio de actividades de articulación social y vecinal fue presentado formalmente por la agrupación Cuauhtémoc Nos Une.

Una agrupación política y ciudadana denominada “Cuauhtémoc Nos Une” anunció el inicio de actividades de organización territorial en la alcaldía Cuauhtémoc. De acuerdo con sus integrantes, el grupo reúne a militantes de Morena, liderazgos sociales, organizaciones y representantes de distintos sectores de la demarcación.

Durante una conferencia de prensa realizada este miércoles, representantes del movimiento señalaron que su objetivo inicial es elaborar un proyecto para la alcaldía y que, por el momento, no buscan impulsar una candidatura ni anticipar el proceso electoral de 2027.

Según explicaron, las eventuales candidaturas deberán definirse posteriormente conforme a los mecanismos y decisiones que establezcan Morena y las fuerzas políticas que participen en el movimiento.

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Entre sus integrantes se encuentran Andrea García Hernández, consejera estatal de Morena y presidenta de Grupo Cedros; Agustín Torres, exjefe delegacional y dirigente de Morena en Cuauhtémoc; y Juan Pablo Aguilera, dirigente del sector educativo en la demarcación.

También participaron Teodoro Palomino y Michelle Palomino, integrantes del Movimiento de Organizaciones Sociales (MOS); Benjamín Pedro García, presidente de la asociación civil CCAT UCAI; Luis Barba Rubio, dirigente en Cuauhtémoc, y Alejandro Mondragón, dirigente de Fuerza Tequio del Movimiento Urbano Popular.

“Antes de cualquier nombre debe existir un proyecto; antes de cualquier aspiración personal debe existir una causa. Y nuestra causa se llama Cuauhtémoc”, dijo Agustín Torres.

El movimiento informó que entre sus integrantes se encuentran consejeras y consejeros estatales de Morena, exjefes delegacionales, integrantes del Movimiento Urbano Popular, dirigentes sociales, representantes de COPACO, administradores de unidades habitacionales, representantes de mercados públicos, organizaciones de la sociedad civil, dirigentes estudiantiles, empresarios y militantes con trayectoria política y comunitaria en la demarcación.

Sus representantes indicaron que la agrupación busca reunir a personas de distintas generaciones y sectores para elaborar propuestas relacionadas con las necesidades de las colonias, barrios, mercados y unidades habitacionales de Cuauhtémoc.

También pretenden fortalecer el trabajo territorial y establecer mecanismos de comunicación con las comunidades. En ese contexto, afirmaron que cuentan con liderazgos con experiencia organizativa y mencionaron como antecedente una movilización realizada semanas atrás en Tlatelolco, en la que, según sus estimaciones, participaron miles de personas vinculadas con el movimiento de transformación en la Ciudad de México.

Los integrantes de Cuauhtémoc Nos Une reiteraron que no buscan conformar una plataforma en torno a una sola persona.

“Que el partido determine en su momento quiénes serán sus candidatas o candidatos. Nosotros tenemos otra tarea: organizarnos, regresar a las calles y construir un proyecto para Cuauhtémoc”, dijo Benjamín Pedro García.

El movimiento también manifestó su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, a quienes identificaron como representantes del proyecto de transformación en el país y en la capital.

Como parte de su planteamiento político, “Cuauhtémoc Nos Une” señaló que busca recuperar la alcaldía, así como fortalecer, según sus propios términos, sus principios y su vocación social.

Respecto de la situación actual de la demarcación, representantes del movimiento consideraron que la conducción de la alcaldía se ha concentrado en un grupo reducido que, a su juicio, no representa la historia política, social y comunitaria de Cuauhtémoc. Frente a esa percepción, plantearon ampliar la organización territorial y dar mayor participación a las comunidades.

La agrupación informó que continuará convocando a dirigentes sociales, comerciantes, estudiantes, empresarios, representantes vecinales, militantes de base y otros sectores de la alcaldía.

“No venimos a repartir candidaturas. Venimos a acompañar a la presidenta y a la jefa de Gobierno, y a trabajar por Cuauhtémoc. Cuando llegue el momento de las definiciones, se atenderán los mecanismos correspondientes. Hoy nuestra tarea es construir una propuesta común”, añadió Andrea Hernández.

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JVR