Plantean que alcaldías de la CDMX cobren mitigación inmobiliaria

La propuesta para obligar el aporte del cuatro por ciento a infraestructura en la alcaldía Miguel Hidalgo fue presentada por el alcalde Mauricio Tabe.

Las obras inmobiliarias en la Ciudad de México deberán aportar obligatoriamente al menos el cuatro por ciento de su inversión total para la ejecución de infraestructura pública local. Esta propuesta busca garantizar que los recursos generados por mitigación urbana permanezcan de forma directa en las colonias que sufren el impacto de las nuevas construcciones.

La iniciativa de ley fue presentada por el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, junto con el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso capitalino, Andrés Atayde. El proyecto establece que las empresas privadas depositarán el dinero ante la Tesorería en un plazo máximo de un año, trámite indispensable para la obtención del Aviso de Terminación de Obra y la ocupación del inmueble.

La reforma legal pretende erradicar el coyotaje y la burocracia dentro del sector inmobiliario. Actualmente, en la alcaldía Miguel Hidalgo existen más de 60 desarrollos de gran escala que han evadido el cumplimiento de sus compromisos comunitarios desde hace más de diez años, dejando desatendidas las necesidades básicas de la población vecina.

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“Las reglas actuales provocan que los funcionarios corruptos sean los únicos beneficiados, mientras que los vecinos pierden. Queremos dar certeza a las familias de que las obligaciones de las empresas se quedarán en sus barrios en forma de infraestructura útil”, afirmó Mauricio Tabe durante la presentación de la propuesta.

Como medida de máxima transparencia, la norma contempla la creación del Observatorio de Mitigaciones. Se trata de una plataforma digital pública de actualización mensual donde la ciudadanía podrá verificar el dinero recaudado por cada desarrollo, los trabajos asignados a la demarcación y el estado real de la obra pública.

Este marco normativo estará dirigido principalmente a las construcciones de alto impacto clasificadas como Tipo C. Este rubro abarca megaproyectos habitacionales con superficies superiores a los 10 mil metros cuadrados, así como inmuebles comerciales o de uso mixto que superen los 5 mil metros cuadrados de edificación.

El alcalde puntualizó que la iniciativa no atiende a intereses partidistas, sino a la urgente necesidad de consolidar un desarrollo urbano equilibrado en la capital mexicana. Por su parte, el legislador Andrés Atayde hizo un llamado al grupo mayoritario del Congreso de la Ciudad de México para dictaminar la propuesta a favor de la ciudadanía.

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JVR