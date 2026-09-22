Bloqueos y manifestaciones CDMX HOY 22 de septiembre: ¿Qué calles están cerradas?

Este martes 22 de septiembre, la circulación en la Ciudad de México se verá afectada por diversas movilizaciones sociales. Una serie de marchas, bloqueos y concentraciones se han convocado en las principales calles de la capital del país, por lo que las autoridades recomiendan a los automovilistas anticipar su salida.
A diario, diferentes sectores de la población realizan protestas en vialidades importantes de la capital que provocan severas afectaciones viales y alteran la movilidad de los habitantes. Para evitar contratiempos, es fundamental conocer cuáles son los puntos críticos y los horarios previstos para las movilizaciones de hoy.
Si tienes que salir, en La Razón te compartimos el reporte detallado de cuáles son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy en las distintas alcaldías de la CDMX.
Manifestaciones y bloqueos en CDMX hoy: Reporte vial del martes 22 de septiembre
Si vas a salir, toma tus precauciones. Aunque las autoridades de la CDMX prevén solo una marcha para este martes 22 de septiembre, la circulación y el tráfico se verán afectados por algunas concentraciones programadas.
A continuación, te compartimos los horarios y ubicaciones para que busques alternativas viales.
Ubicaciones de las concentraciones en CDMX
- Vecinos y vecinas de la colonia Lindavista: Av. Montevideo y Av. Instituto Politécnico Nacional, Col. Lindavista, Alc. Gustavo A. Madero, desde las 06:00
- Alianza Nacional de jubilados: Senado de la República Av. Paseo de la Reforma No. 135, Col. Tabacalera, Alc. Cuauhtémoc, desde las 09:30
- Abogados “Vega Mac Gregor Arellano” S.C: Hotel Hilton Reforma Av. Juárez No. 70, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc, desde las 10:00
- Boicot, desinversiones y sanciones a Israel, México: Orbia HQ, Torre Reforma Av. Paseo de la Reforma No. 483, Col. Cuauhtémoc, Alc. Cuauhtémoc, desde las 11:00
- Familiares y amigos de joven desaparecido: Centro de Atención Integral para la Búsqueda de Personas Av. Niños Héroes No. 102, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc, desde las 12:00
- Habitantes de las colonias “Guerrero” y “Buenavista”: Mercado “Martínez de la Torre” Eje 1 Norte y Zarco, Col. Guerrero, Alc. Cuauhtémoc, desde 19:00
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LMCT