Bloqueos y manifestaciones CDMX HOY 22 de septiembre: ¿Qué calles están cerradas?

Bloqueo de comerciantes en las inmediaciones de la Alameda Central

Este martes 22 de septiembre, la circulación en la Ciudad de México se verá afectada por diversas movilizaciones sociales. Una serie de marchas, bloqueos y concentraciones se han convocado en las principales calles de la capital del país, por lo que las autoridades recomiendan a los automovilistas anticipar su salida.

A diario, diferentes sectores de la población realizan protestas en vialidades importantes de la capital que provocan severas afectaciones viales y alteran la movilidad de los habitantes. Para evitar contratiempos, es fundamental conocer cuáles son los puntos críticos y los horarios previstos para las movilizaciones de hoy.

Si tienes que salir, en La Razón te compartimos el reporte detallado de cuáles son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy en las distintas alcaldías de la CDMX.

Bloqueo de estudiantes de la Escuela Rural de Tetela Puebla sobre Avenida Eje Central al cruce con Avenida Juárez, en días pasados ı Foto: Cuartoscuro

Manifestaciones y bloqueos en CDMX hoy: Reporte vial del martes 22 de septiembre

Si vas a salir, toma tus precauciones. Aunque las autoridades de la CDMX prevén solo una marcha para este martes 22 de septiembre, la circulación y el tráfico se verán afectados por algunas concentraciones programadas.

A continuación, te compartimos los horarios y ubicaciones para que busques alternativas viales.

Ubicaciones de las concentraciones en CDMX

Vecinos y vecinas de la colonia Lindavista: Av. Montevideo y Av. Instituto Politécnico Nacional, Col. Lindavista, Alc. Gustavo A. Madero, desde las 06:00

Alianza Nacional de jubilados: Senado de la República Av. Paseo de la Reforma No. 135, Col. Tabacalera, Alc. Cuauhtémoc, desde las 09:30

Abogados “Vega Mac Gregor Arellano” S.C: Hotel Hilton Reforma Av. Juárez No. 70, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc, desde las 10:00

Boicot, desinversiones y sanciones a Israel, México: Orbia HQ, Torre Reforma Av. Paseo de la Reforma No. 483, Col. Cuauhtémoc, Alc. Cuauhtémoc, desde las 11:00

Familiares y amigos de joven desaparecido: Centro de Atención Integral para la Búsqueda de Personas Av. Niños Héroes No. 102, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc, desde las 12:00

Habitantes de las colonias “Guerrero” y “Buenavista”: Mercado “Martínez de la Torre” Eje 1 Norte y Zarco, Col. Guerrero, Alc. Cuauhtémoc, desde 19:00

#CiudadSegura | 📱 Consulta las movilizaciones programadas para este martes 22 de septiembre en la #CiudadDeMéxico.



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LMCT