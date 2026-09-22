Inviables, libros de viejo en la periferia

Un gato descansa sobre unos libros, ayer, en un local del Centro.

LAS LIBRERÍAS de viejo en zonas como Milpa Alta, Gustavo A. Madero, Iztapalapa o Tláhuac son inviables para nuevos comerciantes, ya que presentan hasta 80 por ciento menos ganancias, de acuerdo con vendedores literarios de la Ciudad de México.

Sergio Núñez Rizo, quien se ha dedicado durante 24 años a dicho negocio, contó a La Razón que la venta de libros en esta clase de demarcaciones es compleja por la capacidad adquisitiva de los compradores, ya que, a pesar de tener interés por la lectura, muchos no pueden invertir más de 50 pesos para adquirir libros.

“Hemos estado en Coyoacán y en el centro es una zona donde económicamente pues hay posibilidades y nos va bien. Pero hemos ido a alcaldías como Gustavo A. Madero y la verdad la venta baja bastante, nosotros fuimos con una oferta, que eran únicamente 3 X 50 a Gustavo A. Madero.

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El Tip: El historiador Javier Garciadiego mencionó en abril de 2025 que “parte de la riqueza cultural de la Ciudad de México procede de sus valiosas librerías de viejo”.

“Había personas que sólo compraban dos libros, es decir, 40 pesos porque guardaban los siguientes 10 para su pasaje”, contó el fundador de la librería Librero en Andanzas.

Al respecto, Núñez Rizo aclaró que la problemática del comercio de libros de viejo es doble. Y es que, si los consumidores de zonas como Iztapalapa o Tláhuac están impedidos para adquirir esta clase de materiales, eso reduce aún más el nicho de supervivencia para cada vendedor.

A causa de esto, Max Ramos, otro de los libreros de viejo con más trayectoria en la Ciudad de México, detalló que este tipo de negocio sí se ha concentrado en zonas como Cuauhtémoc, Coyoacán, Benito Juárez, algunos puntos de Álvaro Obregón y otros de Tlalpan, por lo que ir a otro lugar a vender implicaría una inversión de muy alto riesgo.

50 por ciento de descuento tiene los libros en tiendas

“Efectivamente, las personas que van y te compran, puede ser en la Cuauhtémoc, generalmente van de las zonas cercanas. No son personas que realicen grandes traslados y tampoco que tengan grandes carencias, ése es el principal nicho que tenemos, porque otras zonas no venden lo mismo, la gente sí te pregunta en Iztapalapa, pero no pueden comprar cualquier libro”, explicó el vendedor, quien tiene 27 años de experiencia y hoy en día cuenta con siete librerías de viejo en la capital del país.

Núñez Rizo explicó además que la venta por 10 días en Coyoacán puede ser de 100 mil pesos, pero en Gustavo A. Madero, en el mismo lapso, de entre 10 mil y 20 mil pesos.

El vendedor recordó que en las alcaldías Milpa Alta y Tláhuac invitó a otros comerciantes como él para ofertar sus libros viejos, pero no asistieron por los costos de traslado y la poca ganancia, “y a la gente le pasa lo mismo, tampoco puede sacrificar su comida o el pasaje para leer un libro”.