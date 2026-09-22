Con riesgo medio o alto de colapso, 6 de cada 10 hogares con dictamen

Norma trujillo muestra las grietas que hay en la pared de su habitación, ayer.

Al menos seis de cada 10 inmuebles con un dictamen estructural emitido por el Instituto para la Seguridad de las Construcciones (ISC) de la Ciudad de México, presentan riesgo medio o alto de colapso.

Los datos compartidos por el órgano local a La Razón vía transparencia muestran que de los reportes hechos entre 2017 y hasta el 7 de septiembre de 2026, la autoridad formuló seis mil 560 reportes estructurales, de los cuales dos mil 806 correspondían a predios con riesgo medio, mientras que mil 148 estudios señalaron riesgos altos por posible colapso.

La sumatoria de ambas cifras arroja un total de tres mil 954 edificaciones (60.27 por ciento del total de dictámenes emitidos), las cuales afrontaron un potencial peligro para quienes se encontraban en ellas, según constató la dependencia chilanga.

El suelo de la casa de Norma Trujillo está levantado y quebró el mosaico. ı Foto: David Patricio|La Razón

El resto de la numeralia del ISC muestra que, en el lapso temporal analizado, hubo dos mil 553 inmuebles (38.92 por ciento) que enfrentaron bajo riesgo ante diversas amenazas, por lo que las cifras faltantes corresponden a 53 casos en los que el tipo de riesgo o tuvo una determinación por parte de la autoridad competente (0.81 por ciento).

En torno a esta situación, el geólogo y académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, Romeo Solís Estrada, explicó que un inmueble con riesgo medio o alto de colapso puede desplomarse con un sismo de magnitud cuatro o cinco, si los daños son estructurales.

“Cuando ya tienes el riesgo de colapso, si el problema es estructural, con cualquier movimiento la casa o el edificio se cae. Si el problema es el subsuelo, puede resistir movimientos mayores a magnitud tres o cuatro, que son los más frecuentes”, explicó en entrevista.

El Dato: La Ley Orgánica de las Alcaldías refiere en su artículo 189 que cada una de las 16 unidades territoriales debe contar con su Unidad Administrativa de Protección Civil.

La alcaldía con más dictámenes acumulados por posibles riesgos entre 2017 y 2026 es Iztapalapa, con mil 187 estudios emitidos. A esta última le siguieron Cuauhtémoc, con 962 análisis; Tláhuac, con 662; Álvaro Obregón, con 547, y Xochimilco, con 477 informes.

Respecto a esta información, el especialista en Ciencias de la Tierra detalló que las abultadas cifras de Iztapalapa se deben al tipo de arcillas que se encuentran en el subsuelo de la zona, las cuales son más finas que las de otras demarcaciones.

“Las arcillas se expanden con el agua y cuando se secan, se contraen. A esto se le llama la contracción y dilatación de las rocas. Este fenómeno, ¿qué es lo que ocasiona? Pues agrietamiento dentro del subsuelo. Eso provoca esos movimientos diferenciales que colapsan terrenos enteros.

5 colonias concentran 16% del total de casas en riesgo

“Iztapalapa es más arcilloso, porque ahí está buena parte del antiguo Valle de México. Esa zona tiene sedimentos más finos que se han hinchado y contraído mucho tiempo. Esa finura es lo que ocasiona quizá un mayor movimiento del subsuelo cuando hay sismos”, dijo Solís Estrada.

Tras los últimos nueve años, la colonia que más dictámenes de riesgo acumuló en toda la capital fue Villa Centroamericana y del Caribe, en Tláhuac, con 288.

En este sentido, la diferencia entre dicha colonia y su más inmediata perseguidora, la colonia Centro, en Cuauhtémoc, fue de 20 por ciento, esto al ponderar que la última de estas dos zonas tuvo 240 análisis estructurales realizados.

Mil 187 inmuebles en riesgo de colapso hay en Iztapalapa

El top cinco de colonias con mayor cantidad de resoluciones lo completaron Minas de Cristo (en Álvaro Obregón), con 226 estudios; Cerro de la Estrella (en Iztapalapa), con 167 reportes, y San Martín Xochinahuac (en Azcapotzalco), con 159 archivos.

Entre estas cinco colonias, hubo una acumulación de 1080 dictámenes estructurales ante diversos peligros de colapso, lo cual implica que 16.46 por ciento de todos los dictámenes estructurales emitidos por el ISC chilango, tiene lugar únicamente en cinco territorios.

Unos de estos inmuebles en riesgo es el de Norma Angélica Trujillo, quien vive en el número 163 de la calle Abulón, en la colonia Del Mar, en la alcaldía Tláhuac.

La vecina externó a este periódico que, en los últimos 16 años, ya acumula gastos por más de 300 mil pesos que, en su totalidad, han sido invertidos para subsanar grietas o fracturas que han puesto en riesgo su domicilio entero.

“Ésta es la tercera vez que ponemos todo el patio, yo creo como en unos 15 años. Todas las paredes están quebradas, pero esto fue después del 17, como de 2022. Todas las casas aquí están así. Ya me cansé. En verdad, ya quiero arreglar la casa y quiero vender, ya me quiero ir de aquí, porque la verdad es un gasto tremendo”, mencionó, al tiempo que señalaba pisos botados, agrietamientos y hasta un socavón que se formó en su patio.

Norma Trujillo dijo que, a pesar de los daños que tiene su inmueble, los cuales representan un riesgo no sólo para ella, también para otros vecinos, no ha recibido apoyo por parte de la demarcación que encabeza Berenice Hernández Calderón.

La mujer contó que ha planteado su problemática a la alcaldía, pero servidores públicos le han dicho que no pueden ayudarla, porque los daños están al interior de su casa y no pueden mandar a personal.

De 2017 a 2026, la colonia Del Mar ha acumulado 73 dictámenes estructurales emitidos por el ISC, aunque de este monto, 56.16 por ciento de ellos (41 estudios), fueron emitidos este 2026, por lo que los movimientos diferenciales en el sitio, así como en varias zonas de la ciudad, podrían ir en aumento.

A la expectativa ı Foto: Especial