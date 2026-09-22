Pide Brugada reforzar las relaciones entre capitales

El alcalde de Nueva York, Zohran Kwame Mamdani, reconoció en el foro las Utopías y las acciones en materia de cuidado para beneficiar a los chilangos.

EN SU ÚLTIMA jornada de actividades en el Urban 20 (U20), la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, llamó a fortalecer el multilateralismo entre ciudades y a compartir experiencias para convertirlas en soluciones frente a problemas comunes de las grandes urbes.

Durante el desayuno de conclusiones del encuentro internacional, encabezado por el alcalde de Nueva York, Estados Unidos, Zohran Mamdani, la mandataria capitalina hizo un balance de los temas abordados durante los dos días de trabajos y destacó la importancia de que los gobiernos locales intercambien políticas y experiencias más allá de las fronteras nacionales.

Como parte de esta agenda, Brugada Molina presentó algunas de las políticas que se desarrollan en la Ciudad de México, entre ellas los vales Mercomuna, las Utopías y la estrategia para fortalecer la economía de los barrios, con la que su administración busca apoyar a las familias e impulsar, al mismo tiempo, el comercio y el consumo local.

8 millones de visitantes se prevé acudan a las Utopías este año

De acuerdo con su Segundo Informe de labores, la Jefa de Gobierno destaca el aumento de los beneficiarios del programa Mercomuna, mediante el otorgamiento de vales físicos canjeables para la adquisición de productos en mercados y pequeños comercios, al pasar de 210 mil en 2025 a 635 mil en el presente año con un presupuesto de mil 451 millones 277 mil 380 pesos.

En lo que respecta a las Utopías, el Gobierno capitalino resalta en el mismo documento que ha construido 12 Utopías, con ocho inauguradas y 18 más en obras. Detalla que a finales de año se prevé que estén en funcionamiento 12 espacios de este tipo para el beneficio de 700 mil personas que viven, al menos, a 15 minutos de ellos.

“Nos vamos contentos, tuvimos oportunidad de presentar las iniciativas que llevamos a cabo en el Gobierno de la Ciudad de México sobre políticas sociales, economía local y cooperación urbana.

“Nos despedimos de esta gira con la certeza de que los compromisos asumidos son grandes, pero nuestra determinación para transformar la vida de las personas es aún mayor”, escribió Brugada Molina en redes sociales.

El foro llevado a cabo este fin de semana en Nueva York reunió durante dos días a alcaldes y representantes de distintas ciudades para discutir algunos de los principales retos urbanos, entre ellos las condiciones de las personas trabajadoras de plataformas digitales, el acceso a la vivienda, el housing, el medio ambiente y el cambio climático.

En esta última jornada, Brugada Molina también sostuvo reuniones bilaterales con alcaldes y representantes municipales de Chicago, Barcelona y Santiago de Chile, con quienes abordó experiencias y posibles mecanismos de cooperación entre ciudades.

La conclusión planteada por la mandataria capitalina fue fortalecer la colaboración entre ciudades para atender problemas que, por su dimensión, trascienden las fronteras de cada país.

Por último, volvió a destacar la iniciativa global por la vivienda asequible planteada en el encuentro con la participación de Barcelona, Nueva York, Roma y otras ciudades, como parte de una agenda internacional para enfrentar la crisis de acceso a la vivienda. A ésta también se sumó la Ciudad de México.