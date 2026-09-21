Clara Brugada se reúne con Zohran Mamdani, alcalde de NY

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, sostuvo un encuentro con el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, en dicha ciudad, así como con trabajadores migrantes mexicanos dedicados al servicio de entrega a domicilio.

“En Nueva York me reuní con el alcalde de Nueva York y con repartidores paisanos”, escribió en una publicación de redes sociales.

Clara Brugada busca replicar modelo de Nueva York para proteger repartidores.

En su publicación, Clara Brugada anunció que su administración impulsará medidas para mejorar las condiciones laborales y de estancia de los repartidores de plataformas digitales en la capital mexicana, tomando como referencia acciones implementadas en la ciudad estadunidense.

A través de sus redes sociales, Clara Brugada destacó la intención de implementar espacios dignos y funcionales para este gremio en la Ciudad de México.

Entre las propuestas, se encuentran lugares de descanso, acceso a baños y espacio para recargar unidades eléctricas.

“Replicaremos en la Ciudad de México algunas de las buenas prácticas de Nueva York para apoyar a quienes se dedican a esta actividad. Como espacios donde puedan descansar, recargar sus bicis y acceso a baños”, señaló la jefa de Gobierno.

En #NuevaYork me reuní con el alcalde @NYCMayor y con repartidores paisanos. Replicaremos en la Ciudad de México algunas de las buenas prácticas de Nueva York para apoyar a quienes se dedican a esta actividad. Como espacios donde puedan descansar, recargar sus bicis y acceso a… pic.twitter.com/NBd5HeccBm — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) September 21, 2026

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FGR