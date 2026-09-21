Elogian en NY programas de Brugada; se suma a eje por vivienda asequible

LA JEFA de Gobierno, ayer, con el alcalde de NY, Zohran Mamdani

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció que la Ciudad de México se sumó a la propuesta del alcalde de Barcelona, en España, Jaume Collboni, para construir una coalición global de ciudades en favor de la vivienda asequible y para hacer frente a la especulación inmobiliaria y a las plataformas de alojamiento temporal, iniciativa a la que también se incorporaron Nueva York, Estados Unidos, y Toronto, Canadá.

Durante el Foro Urbano 2026, en Nueva York, Estados Unidos, la mandataria capitalina destacó la propuesta de su homólogo barcelonés y señaló que se trata de una agenda en la que las grandes urbes deben trabajar de manera conjunta.

“Por supuesto que la Ciudad de México se suma a esta iniciativa que acaba de exponer el alcalde de Barcelona, de construir una coalición por una vivienda asequible a nivel mundial”, expresó al participar en la mesa sobre vivienda, asequibilidad y derecho a permanecer.

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El Dato: De los mil hogares que construye el Gobierno por el Programa de Vivienda Pública en Renta, 550 estarán en las colonias Centro, Buenos Aires, El Rosario y Tacuba.

El alcalde de Barcelona expuso que la crisis de vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones de las ciudades y defendió un cambio de paradigma para que la vivienda sea entendida como un derecho social y humano, y no como un activo financiero.

Aseguró que en Barcelona los precios del alquiler aumentaron 78 por ciento entre 2014 y 2024, mientras que los valores de compra crecieron 56 por ciento; en ese mismo periodo, el porcentaje del ingreso familiar destinado a vivienda pasó de 23 a 33 por ciento.

Entre las medidas impulsadas en Barcelona, el político destacó la regulación de los alquileres y la decisión de eliminar las licencias para viviendas de uso turístico en 2028, además de la creación de una red de alcaldes para llevar la discusión sobre vivienda asequible a la agenda europea y ahora ampliar esa cooperación al ámbito global.

250 mil m2 habrá adquirido el Gobierno para vivienda en 2026

El planteamiento encontró eco en Brugada Molina, quien durante su administración ha colocado la vivienda, el derecho al arraigo y la recuperación del espacio urbano como parte de la agenda de su Gobierno en la capital.

La mandataria sostuvo durante este encuentro con alcaldes del mundo que las capitales deben ser “asequibles, ciudades para vivir y no sólo para invertir”, y que no deben expulsar a sus habitantes.

También señaló que su administración ha enviado iniciativas de reforma constitucional al Congreso local para reconocer el derecho al arraigo, garantizar que los precios de los alquileres no aumenten por encima de la inflación y crear una institución pública para defender a los inquilinos ante abusos de los propietarios.

“La vivienda adecuada y asequible debe ser atendida como un derecho humano, no como un activo financiero”, dijo la morenista, quien defendió el derecho a permanecer en los barrios y comunidades frente al encarecimiento inmobiliario.

Mil 200 mdp se han destinado para unidades habitacionales

Brugada Molina afirmó que la política de vivienda capitalina tiene tres ejes: construcción masiva de hogar social, regulación del mercado inmobiliario y un modelo de cogestión con comunidades.

Como parte de esta estrategia, informó que la administración capitalina tiene la meta de realizar 200 mil acciones de vivienda hacia 2030, entre nueva y mejoramiento. Además, aseguró que en los últimos dos años se han adquirido 250 mil metros cuadrados de suelo para desarrollar vivienda social.

La Jefa de Gobierno vinculó esta agenda con una defensa más amplia de los derechos y de la cooperación entre ciudades. “Frente a los que levantan muros, nosotros queremos construir puentes. Frente a la xenofobia, derechos. Frente al abandono, cuidados. Y frente a la desigualdad, justicia”.

El Tip: Para acceder al programa Otoch, para rehabilitar unidades habitacionales, visita el sitio web del Invi.

Asimismo, planteó que las ciudades no deben limitarse a administrar sus problemas internos, sino asumir una posición conjunta ante fenómenos como la desigualdad, la migración, la crisis climática y la falta de vivienda.

En este punto coincidió con el alcalde de Nueva York, Zohran Kwame Mamdani, quien participó después de Brugada Molina y sostuvo que las ciudades deben entender la migración como parte de su fortaleza.

Al hablar de Nueva York, afirmó que “cada centímetro” de la ciudad es una muestra de que la migración es un activo y señaló que las personas que llegan a las urbes no deben ser consideradas un obstáculo para su desarrollo.

CLARA BRUGADA y Zohran Mamdani, ayer, en el Foro Urbano 2026, en Nueva York. ı Foto: Especial

Brugada Molina llevó además al encuentro uno de los ejes que ha impulsado desde el Gobierno de la Ciudad de México: la política de cuidados. Recordó que históricamente estas tareas han recaído sobre “las espaldas cansadas de las mujeres” y afirmó que es tiempo de que el mundo sostenga a las mujeres.

La Jefa de Gobierno además destacó las Utopías como parte de un modelo de ciudad que integra espacios públicos, cultura, deporte y servicios de cuidado. Aprovechó para defender un urbanismo feminista, de cuidados, sostenible, de proximidad y social.

MÁS HOGARES ı Foto: Especial

Reconoce NY a las Utopías

Por Fernanda Rangel

El alcalde de Nueva York, Estados Unidos, Zoh-ran Kwame Mamdani, destacó las políticas impulsadas por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, en la Ciudad de México, particularmente la creación y construcción de las Utopías y el desarrollo de un Sistema Público de Cuidados.

En el marco del Foro Urbano 20, el funcionario estadounidense resaltó las políticas en favor de trabajadores de la capital mexicana.

“Cuando hablamos de los cuidados, hemos hablado de lo que su administración ha hecho como un ejemplo de cómo podemos ofrecer este tipo de servicios a las personas en nuestra propia ciudad. Cuando hablamos de las Utopías, hemos conversado también que debemos garantizar la dignidad a las personas trabajadoras”, dijo.

Brugada Molina y Zohran Mamdani coincidieron en que las ciudades deben ser espacios de paz, refugio y bienestar, donde la vivienda, el transporte, los cuidados y el acceso al espacio público sean derechos y no privilegios para algunos.

Ambos mandatarios plantearon que las ciudades del futuro deben cumplir tres condiciones: ser asequibles para poder seguir siendo habitables, diversas para poder seguir siendo libres y solidarias para no dejar a nadie atrás.