Cuba 11: vecinos hallan sus hogares saqueados

Los vecinos de República de Cuba 11, en el Centro Histórico, regresaron al inmueble después de la expropiación concretada por el Gobierno de la Ciudad de México, pero no para volver a sus viviendas, sino para intentar rescatar lo poco que quedó de sus pertenencias tras el desalojo y posterior saqueo del edificio.

Fotografías tomadas por los vecinos, a las que tuvo acceso La Razón, muestran el estado en que quedó el edificio y algunos de los departamentos luego del despojo: clósets destruidos, puertas rotas, espacios vacíos, rejas soldadas y cuartos completamente saqueados por los cargadores que ingresaron al inmueble durante la madrugada del 27 de agosto de 2025.

El Dato: De acuerdo con los vecinos, el inmueble marcado con el número 11 en República de Cuba está por cumplir su centenario de vida, por lo que celebran la expropiación.

“Los mentados cargadores entraron y adiós todo, nos quitaron todo. Entré a mi departamento y no quedó nada, no dejaron nada; hasta los clósets rompieron, yo creo que para fregarnos cuando regresáramos”, expresó Edmundo Arenas, uno de los residentes afectados.

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De acuerdo con la víctima, estima que sólo de su departamento fueron sustraídos bienes por alrededor de 300 mil pesos, entre ellos dos pantallas planas, dos teléfonos, dos tabletas, tres computadoras de escritorio, ropa y muebles.

“De mi departamento se llevaron dos pantallas planas, dos teléfonos, dos tabletas, toda mi ropa; solamente me quedé con lo que salí puesto y de mi mamá, de más de 90 años, no pudimos rescatar toda su ropa”, relató el vecino.

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Edmundo Arenas señaló que al operativo del desalojo llegó más de una veintena de personas en camiones y camionetas, la cual sacaró y tiró objetos que encontraron dentro de los departamentos del inmueble.

El hombre añadió que, hasta el momento, no está acreditado que los cargadores y demás personas que participaron en el despojo del 27 de agosto hayan actuado legalmente ni bajo qué autoridad.

El vecino de Cuba 11 señaló que días después del despojo, los cargadores volvieron a ingresar a Cuba 11 por el edificio contiguo y sacaron pertenencias durante la madrugada.

Luego de que el pasado 17 de septiembre el Gobierno capitalino informó sobre la expropiación del predio para que el Instituto de Vivienda lo rehabilite para hogares sociales en beneficio de las 17 familias, éstas entraron de nuevo al sitio.

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Ahora, los residentes comenzaron a revisar departamento por departamento para recuperar documentos, objetos y cualquier pertenencia que haya quedado.

La revisión también permitió detectar afectaciones en el edificio. Edmundo Arenas indicó que en varios departamentos del segundo piso encontraron grietas que, según les explicaron, corresponden a daños derivados de los sismos de 1985 y 2017.

Ante ello, los vecinos todavía no tienen una fecha para regresar a vivir al inmueble del Centro Histórico. Edmundo Arenas explicó que una arquitecta les informó que, debido a las condiciones que presentan el edificio y los departamentos, los trabajos de restauración podrían tomar entre ocho y 12 meses.